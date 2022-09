Las publicaciones eliminadas en las que Raúl Paz criticó la iniciativa de AMLO para militarizar la Guardia Nacional

Captura de pantalla: Twitter/@mario_delgado

La polémica que envuelve a Raúl Paz, luego de que este martes anunciara su cambio de partido de Accción Nacional (PAN) al Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista), ha llevado a recordar la ya famosa práctica en la política mexicana, el “chapulineo”. Sus excompañeros de bancada lo han acusado de “doblarse” con el gobierno en turno. Y como ejemplo han revivido las críticas que el senador, hasta este martes del PAN, hizo a principios de este mes sobre la intención del presidente López Obrador de militarizar la seguridad en México.

“Es de gran importancia escuchar a todas la voces por el bien de México” y “Por el bien de México no a la militarización de la Guardia Nacional”, se lee en un par de tuits acompañados de las etiquetas #NoalaMilitarizacion y #MilitarizacionNoEsLaSolucion. Ambas publicaciones ya han sido borradas, no obstante en la misma red social fueron recordadas en formato de archivo.

“Sin duda no estamos de acuerdo”, decía Paz Alonzo en el clip publicado en Twitter el pasado 7 de septiembre, haciendo referencia a la minuta en el Senado sobre las reformas a la Ley de la Guardia Nacional. “Creo que tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad de México, estamos para eso, pero el modelo que hoy se está planteando está comprobado que en México y en el mundo es peligroso, no es funcional, no fortalece a la policía (...) Ojalá haya sensatez en el Senado de la República y corrijamos esta iniciativa”, decía.

“No se le veía un compromiso firme. No debe sorprender su brinco chapulinesco. Allá los yucatecos si votan por él para gobernador”, comentaba sobre esto, por ejemplo, el analista político José Antonio Crespo.

Mientras que la politóloga Denise Dresser aseguró que las verdaderas intenciones del ahora morenista estarían movidas por “el oportunismo”, tachándolo de haber “saltado como un chapulín”.

“Traducción: el día de hoy un político del PAN salta como chapulín a Morena, disfrazando de ‘transformación’ lo que es un simple acto de oportunismo político, personal y presupuestal”.

Por su parte, Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario panista en el Senado, se dijo sorprendido por la salida de Raúl, pues, señaló, el ex militante no había denotado interés por dejar a la bancada: “Seguramente debe haber un ofrecimiento que yo desconozco”, insinuó.

Raúl Paz Alonzo aseguró, al anunciar su cambio de partido, que esa decisión obedece a la búsqueda por el bienestar de la región sur de la República, aquella a la que López Obrador ha priorizado la implementación de programas sociales: “Estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur del país es el de Andrés Manuel López Obrador”, pronunció en un video.

No obstante, el “brinco” del oriundo de Yucatán toma relevancia pues suscitó horas antes del debate más importante en materia de seguridad dentro de la Cámara de Senadores: el de la propuesta para extender la presencia de las Fuerzas Armadas.

De ahí que miembros de la oposición y críticos de la administración tacharon al ex panista como “otro traidor” que “se doblegó ante la 4T”, tal cual señalaron al dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, y su diligencia.

Y es que la bancada tricolor fue clave para que la reforma a la GN, propuesta por una de sus propias diputadas, alcanzara la mayoría en la Cámara de Diputados y trascendiera a la de Senadores. Esto, por la unión entre el tricolor y Morena - el tan llamado PRIMOR -, que se vio reflejado en los votos finales.

De ese modo, será el Pleno de la Cámara Alta la cual decidirá si se aprueba o no la iniciativa que compagina con el interés del Federativo por fortalecer a las Fuerzas Armadas (FFAA).

Cabe recordar que al tratarse de una reforma a la Constitución se requiere una aprobación por mayoría calificada. En ese tenor, antes de la adición de Raúl Paz Alonzo, Morena contaba con los votos de 75 senadores (60 de Morena, seis del PVEM, cinco del PT y cuatro del PES); sin embargo, ahora le faltarían sólo 10 votos para lograr la aprobación.





