Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

En un bar de Tokio, la noche del 31 de diciembre de 2022, Cazzu, Nodal, Rosalía y Rauw Alejandro celebraron el Año Nuevo. (Instagram)

Un video de 2022 en Tokio vuelve a circular en redes sociales. En el cual, se ve a Cazzu leer en voz alta el papel de su omikuji —el ritual japonés de la fortuna— y anuncia: “Que te va a pasar algo feo pero con honor”. Por lo que los internautas lo rescataron como presagio de su ruptura con Christian Nodal en 2024.

El video data de la noche de Año Nuevo 2022-2023, cuando Julieta Cazzuchelli y Nodal viajaron a Japón junto a Rosalía y Rauw Alejandro. Las dos parejas celebraron juntas en Tokio, en plena euforia: ella recién iniciaba su noviazgo con el cantante mexicano; ellos afinaban los detalles de su boda.

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Cuatro artistas, un bar pequeño en Tokio y un frasco de palillos

Un video del Año Nuevo 2023 en Tokio vuelve a circular en redes: en él, Cazzu anuncia una advertencia que los internautas relacionan con su ruptura con Christian Nodal un año y medio después. (@FcCazzuArg)

La velada quedó documentada en historias de Instagram que los propios artistas compartieron en aquel año. En las imágenes aparecen los cuatro en un local íntimo de comida japonesa, sentados en la barra, con cervezas y bebidas sobre la mesa. En algún momento del festejo, alguien sacó un frasco lleno de palillos: era el inicio del ritual omikuji, una tradición de templos japoneses en la que se agita un recipiente hasta que cae un palillo numerado y se recibe un papel con la predicción del año.

Cazzu tomó el suyo y lo leyó en voz alta. “Que te va a pasar algo feo pero con honor”, dijo la rapera argentina. Se escucha a Rosalía responder: “¿qué?”. El momento duró segundos. Los videos ya no están disponibles en las cuentas verificadas de los artistas, pero circulan en distintas plataformas.

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El debate: ¿el papel era para Cazzu o para Rosalía?

Cuando los clips volvieron a viralizarse, los comentarios se dividieron. Una parte de los usuarios asegura que la advertencia era para Cazzu y otra parte señala que el papel pudo haber sido de Rosalía. (Foto: Instagram)

Cuando los clips volvieron a viralizarse, los comentarios se dividieron. Una parte de los usuarios asegura que la advertencia del omikuji era para Cazzu y que la separación de Nodal —anunciada en mayo de 2024— confirma la predicción. Otra parte señala que el papel pudo haber sido de Rosalía, no de la argentina, dado que los videos son breves y no permiten rastrear con precisión quién recibió qué papel.

El debate no tiene resolución posible: los clips disponibles no muestran el momento exacto en que cada uno toma su palillo. Lo que sí queda claro en las imágenes es el ambiente: cuatro artistas relajados, sin el peso de lo que vendría después.

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Dos rupturas en menos de dos años

El destino de ambas parejas cambió en el mismo período. Seis meses después de aquella noche en Tokio, Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación y su compromiso matrimonial. Aproximadamente un año más tarde, en mayo de 2024, Nodal confirmó su separación de Cazzu. Días después contrajo matrimonio con Ángela Aguilar en Morelos.

Cabe recordar que Cazzu y Nodal comparten una hija, por lo que la relación entre ambos se mantiene actualmente en términos legales, con una disputa abierta por manutención.

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El video data de la noche de Año Nuevo 2022-2023, cuando Cazzu y Nodal viajaron a Japón junto a Rosalía y Rauw Alejandro. Las dos parejas celebraron juntas en Tokio, en plena euforia: ella recién iniciaba su noviazgo con el cantante mexicano; ellos afinarban los detalles de su boda. (@FcCazzuArg)

‘Rosita’, la canción que desató el enfrentamiento entre Cazzu contra Rauw Alejandro y Nodal

Una de las últimas controversias que involucró a Cazzu, Nodal y Rauw fue la que inició con una foto. Christian Nodal publicó en Instagram una imagen que habría sido tomada en su boda con Ángela Aguilar en Roma, el 29 de mayo de 2024, y la acompañó con la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco. El verso en cuestión: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La frase encendió las redes. Cazzu respondió con un texto largo en el que criticó la “legendaria camaradería entre varones” detrás de la canción e hizo referencia a su hija Inti: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado”.

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Rauw Alejandro salió a aclarar que no escribió la barra polémica y que considera a Cazzu una amiga. “En ningún momento he hablado mal de Cazzu (...) No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas”, escribió. Nodal, por su parte, restó peso al asunto: “No es un ataque, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres y referencias todo el tiempo”.

Fue Jhayco quien asumió la autoría de la frase. El puertorriqueño explicó que surgió en el estudio y que no existió intención de menospreciar a nadie. “Las ideas en el estudio fluyen y a veces generan interpretaciones que no imaginamos”, señaló. Cazzu dejó de seguir en redes a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy.

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