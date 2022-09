“Una absoluta sorpresa”: Julen Rementería se asombró por “traición” de Raúl Paz

Julen Rementería señaló que buscará a Raúl Paz para saber qué fue lo que pasó (Fotos: CUARTOSCURO)

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Julen Rementería del Puerto, declaró la salida del legislador Raúl Paz Alonzo del partido blanquiazul para sumarse a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue una noticia que lo sorprendió.

“Muy sorprendido, no he hablado con Raúl hasta el sábado, de hecho, el domingo todavía tuve una conversación con él y no había cambio. Seguramente debe haber un ofrecimiento que yo desconozco para que pueda haber esa posición, no hay de otra”, comentó en un breve encuentro con medios.

“Yo quisiera hablar primero con él para no ponerle adjetivos a lo que haya hecho, me parece que lo primero que hay que cuidar es saber qué pasó, qué hay en el fondo, si hay un ofrecimiento, si le ofrecieron ser candidato a gobernador. Fue una absoluta sorpresa para mí y entiendo que para todos los compañeros”, aseveró.

Julen Rementería aseguró que buscará a Raúl Paz para saber qué fue lo que pasó, además de que cualquier acusación sin saber eso, sería “injusto e incorrecto”. Asimismo, resaltó que es evidente que Paz Alonzo votará a favor de la iniciativa de Morena, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre en la Cámara Alta.

“Es un voto que estaría consiguiendo Morena para la votación de mañana, por la cual está muy preocupada; eso no cambia el resultado final de la votación, tiene el bloque del gobierno, ellos tienen 75 votos, si este lo contabilizamos de aquel lado, que entiendo que así debería contabilizarse ya, pues entonces tienen 76, estaríamos todavía a 10 de distancia, no se ve de dónde pueda cambiar la votación”.

Por último, destacó que el movimiento de Paz Alonzo es una descortesía total para el PAN, pues estas cuestiones se deberían de platicar y exponer. “A mí no me agrada, a mí no me gusta, no creo que le vayan a cumplir la candidatura que le hayan ofrecido”, señaló.

Fue a través de un video del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, donde le dio la bienvenida al nuevo integrante de la bancada guinda.

“Es senador por Yucatán, su estado, donde tiene una gran trayectoria: ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial”, comentó Delgado a través del video con una duración de casi dos minutos.

Cabe recordar que la salida de Paz Alonzo se dio en medio de una de las discusiones más trascendentales en materia de seguridad en el Senado de la República, pues se llevará a cabo la reforma a la Constitución para que el Ejército permanezca en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Raúl Paz Alonzo abandonó la bancada del PAN y se sumó a Morena (Foto: Twitter / @RaulPazMx)

Como mencionó Julen Rementería, con la adición de Paz Alonzo, el partido guinda cuenta con 76 votos en el Senado, 60 de Morena, seis del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cinco del Partido del Trabajo (PT) y cuatro del Partido Encuentro Social (PES); sin embargo, aún le faltarían 10 para lograr la aprobación de la reforma.

En el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinado por Miguel Ángel Osorio Chong, fijó su postura en contra de la propuesta, lo cual pondría en riesgo la mayoría calificada que se necesita para que pase la reforma.





