Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en festejo con la familia del cantante

Fotografías y videos filtrados muestran a la pareja festejando con familiares del sonorense el cumpleaños de su primo. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / Facebook La Monumental)

La noche del 22 de junio, Ángela Aguilar publicó en sus historias de Instagram un breve videoclip con filtro donde aparece Christian Nodal besándola y cantando, visiblemente pasado de copas, el tema de Gerardo Reyes “Sin Fortuna”. La celebración correspondía al cumpleaños de Iván Nodal, primo del cantante sonorense, con quien la pareja festejó rodeada de familia.

El festejo quedó documentado en fotografías y videos que se filtraron esa misma noche a través de redes sociales y páginas de fans de la pareja. En las imágenes, Nodal y Aguilar aparecen en compañía de parientes del intérprete de mariacheño, en lo que fue una reunión íntima para celebrar al primo.

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Además del clip con Nodal, la hija de Pepe Aguilar compartió una fotografía donde se ve el mar. Como audio de fondo eligió “El puente de San Blas”, de Maná, una canción que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Los dos contenidos juntos —el video de la pareja y la postal marina— pintaron una noche tranquila y festiva para los cantantes, lejos del ruido mediático que rodea a Christian desde hace meses.

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Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram un video donde el sonorense la besa y canta, en medio de una reunión familiar para celebrar el cumpleaños del primo del artista. (@angela_aguilar_)

La distancia de Nodal con sus padres, en medio de una disputa legal por su nombre artístico

El reencuentro con la rama familiar del primo contrasta con la situación que Nodal atraviesa con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal. El cantante dejó de seguirlos en redes sociales y eliminó publicaciones relacionadas con ellos.

El fondo del conflicto es legal. Jaime González, padre del artista y titular de JG Music, renovó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca “Christian Nodal”, con lo que obtuvo el control sobre el nombre artístico, la imagen y el catálogo musical de su hijo hasta 2036. El registro original se hizo cuando Nodal era menor de edad y nunca se transfirió a su nombre al llegar a la mayoría de edad.

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Para operar de forma independiente, el sonorense inició el este 22 de abril el trámite de registro de la marca “El Forajido” ante el IMPI. Romper el vínculo contractual vigente, sin embargo, le exigiría pagar una indemnización millonaria que, según versiones cercanas al caso, no podría solventar de inmediato.

La pareja celebró el cumpleaños del primo del cantante rodeada de familia; Aguilar documentó la noche en Instagram con un clip donde Nodal la besa y entona un tema de Gerardo Reyes, visiblemente pasado de copas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / Instagram)

“Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos”

En medio del conflicto, el cantante habló sin filtros durante una entrevista en el pódcast de Javier Paniagua. Ahí reconoció que durante sus primeros años de carrera no tuvo asesoramiento financiero adecuado: “A mí me hubiera encantado tener un asesoramiento bueno desde joven, desde que empecé, y poder tener la oportunidad de tener el control de todo”, dijo.

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El cantante también señaló que el dinero le abrió los ojos sobre quiénes lo rodeaban: “Cuando empieza a haber dinero, ya no vivir al día, cambian todo el tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: ‘Ah, pues este güey me traicionó’”. Y remató: “Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos, y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

En sus conciertos recientes, el artista lanzó mensajes sobre deslealtad que su público leyó como referencias directas al conflicto familiar. Desde el escenario lo dijo sin rodeos: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes”.

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La publicación de Nodal con sus abuelos maternos, acompañada de una canción de Ozzy Osbourne sobre redención familiar, llega en medio de la polémica.(@nodal)

Un reciente reencuentro con los abuelos

Semanas antes de la fiesta de Iván Nodal, el cantante ya había dado señales de acercarse a otros miembros de su familia. El este 27 de mayo compartió en Instagram una imagen en blanco y negro abrazado con don Ramón y doña Mela, sus abuelos maternos, padres de Cristy Nodal. El abuelo le da un beso en la frente. La foto estuvo acompañada de “Mama, I’m Coming Home”, de Ozzy Osbourne, una canción sobre redención familiar que sus seguidores no pasaron por alto.

El propio Nodal ha revelado que, durante uno de los momentos más oscuros de su vida, el apoyo de don Ramón y doña Mela fue determinante para superarlo. Ninguna de las partes —ni el cantante ni sus padres— ha emitido declaraciones públicas sobre el estado actual de la relación.

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