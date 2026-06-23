FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió récord histórico de visualizaciones en televisión

México vs Corea del Sur fue el partido más visto en el siglo 21 (Fuerza Aérea Mexicana)

La FIFA reportó que el partido entre México y Corea del Sur alcanzó una audiencia histórica de 25,500,000 espectadores en canales lineales. El organismo señaló que esta cifra rompió todos los registros previos para una transmisión del FIFA World Cup en el país durante este siglo.

El encuentro, catalogado como de alto riesgo por la importancia para la Selección Mexicana, superó el récord anterior que correspondía al primer partido de México en el torneo. La FIFA destacó el interés generado entre la audiencia mexicana, que vuelve a consolidar su lugar entre las más fieles seguidoras del futbol internacional.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Corea del Sur - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. Los jugadores de Corea del Sur lucen abatidos tras el partido. REUTERS/Daniel Becerril

Cabe indicar que las cifras publicadas corresponden a mediciones nocturnas. El organismo precisó que los datos finales y consolidados de audiencia se darán a conocer una vez concluya el certamen.

“Rompiendo récords… otra vez Un histórico de 25.5 millones de espectadores inundaron las pantallas en canales lineales para presenciar el emocionante enfrentamiento de alto riesgo de México contra Corea del Sur. Rompiendo todos los récords anteriores, el choque contra Corea del Sur se convierte en la transmisión del FIFA World Cup más vista de México en el siglo XXI, superando el récord anterior establecido por su primer partido del torneo. Nota: Datos de audiencia nocturna; las cifras consolidadas se publicarán después del torneo", escribió la FIFA.

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La FIFA reportó que el partido entre México y Corea del Sur alcanzó una audiencia histórica de 25,500,000 espectadores en canales lineales (captura de pantalla)

México se impuso ante Corea del Sur

El avance de México en la Copa del Mundo ha marcado un hito estadístico y deportivo tras su victoria por la mínima diferencia ante Corea del Sur. El gol de Luis Romo no solo definió el marcador, sino que consolidó un inicio de torneo sin precedentes para el conjunto nacional.

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, ha conseguido sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones, una marca inédita para el plantel en la historia de los mundiales. En su debut, el equipo superó a Sudáfrica con dos goles a cero, resultado que sentó las bases para su posicionamiento actual.

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La Selección Mexicana se medirá ante República Checa este miércoles 24 de junio (X@miseleccionmx)

Siguiente compromiso del Tricolor

Con este panorama, México llega a la última jornada de la fase de grupos ya clasificado y como líder de su sector. El próximo desafío será frente a la República Checa este miércoles 24 de junio. Para el equipo europeo, el duelo representa una oportunidad decisiva: solo una victoria le permitiría mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda.

A pesar de tener asegurado el primer puesto del grupo, el equipo mexicano buscará mantener el ritmo y cerrar la fase inicial con puntaje perfecto. Mientras tanto, la presión recaerá sobre los checos, quienes afrontan la urgencia de conseguir los tres puntos para seguir en carrera.

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En el otro encuentro del grupo, Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica, que aún conserva posibilidades de clasificación tras su derrota inicial. El cierre de la fase de grupos promete definir los destinos de los equipos en pugna por un lugar en la siguiente etapa.