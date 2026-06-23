¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

En plena gira promocional, Belinda volvió a elogiar públicamente a la cantante argentina.

Belinda vuelve a encender los rumores de una colaboración con Cazzu en entrevista para el medio TN, donde la cantante mexicana no solo elogió a la rapera sino que dejó abierta la puerta a un proyecto musical conjunto. La declaración llega meses después de que ambas artistas se conocieran en persona por primera vez, en noviembre de 2025, durante la gala de una revista en México en Paseo de la Reforma, donde las dos recibieron el reconocimiento de ‘Mujer del Año’.

La pregunta sobre Julieta Cazzuchelli llegó porque Belinda no la mencionó de forma espontánea al hablar del talento argentino. La entrevistadora tomó nota y fue directo al grano. “Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas, me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría”, dijo Belinda emocionada.

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"Me identifico mucho con ella", dijo la intérprete mexicana al ser cuestionada sobre una posible colaboración con la "La Jefa", meses después de que ambas se conocieran en persona por primera vez en un evento en México.

La cantante mexicana, que se encuentra en gira promocional por su participación en la película Toy Story 5, llegó a la entrevista con los elogios a flor de labio para la música del sur. “Me encantan las artistas argentinas, la verdad. Bizarrap, obviamente me encanta. Emilia me encanta, en general la música argentina me gusta muchísimo. Yo era súper fan de Cerati, era para mí uno de los artistas más increíbles, más talentosos del mundo; Los Babasónicos... podría estar sin parar diciéndote lo mucho que amo el talento argentino”, señaló.

Que Belinda y Cazzu terminen en el mismo párrafo no es novedad para el espectáculo latino. Las dos mantuvieron relaciones sentimentales con Christian Nodal en distintos momentos: Belinda y el sonorense fueron pareja de 2020 a 2022; Cazzu y Nodal lo fueron de 2022 a 2024, y tienen una hija en común. Pese al historial compartido, ambas han dejado en claro en reiteradas ocasiones que no existe rencilla entre ellas.

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Su primer encuentro fue durante una gala en la Ciudad de México

Belinda elogió la versatilidad musical de Cazzu y aseguró que le encantaría trabajar con ella; las cantantes se vieron por primera vez en noviembre de 2025 y desde entonces los rumores de un feat no han parado. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

En un evento realizado en noviembre de 2025 fue el primer cara a cara entre las dos artistas. Horas después del encuentro, circuló en redes sociales un video sin música donde se alcanzó a escuchar qué se dijeron. Cazzu abrió la conversación: “Bueno, la gente se moría por esta foto”. Belinda respondió: “Pero se moría”. La rapera argentina propuso entonces conocerse fuera de los reflectores: “Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”. Belinda aceptó de inmediato: “Sí, pero cómo le hacemos, por WhatsApp y nos estamos comunicando”.

Tras el revuelo que generó esa imagen juntas, Cazzu fue cuestionada por los medios sobre si el encuentro era el primer paso hacia la colaboración que sus fans llevan años pidiendo. Su respuesta fue a la vez una negativa y una puerta entreabierta. “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso. Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más. Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre", dijo la rapera al citado medio.

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Las redes sociales vuelven a imaginar cómo sonaría la colaboración

Las dos mantuvieron relaciones sentimentales con Christian Nodal en distintos momentos: Belinda y el sonorense fueron pareja de 2020 a 2022; Cazzu y Nodal lo fueron de 2022 a 2024, y tienen una hija en común. Pese al historial compartido, ambas han dejado en claro en reiteradas ocasiones que no existe rencilla entre ellas.(Instagram: @belindapop)

Belinda también respondió al mismo medio en noviembre pasado con una frase corta pero contundente: "Ay, ojalá. Me encanta ella. La admiro mucho“. Esas tres oraciones bastaron para que los fanáticos de ambas artistas convirtieran la posibilidad en tendencia.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún proyecto confirmado, pero la admiración es mutua, documentada y pública.