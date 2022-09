AMLO defendió a Ebrard tras selfie en el funeral de la reina Isabel II: “en Londres hay una prensa muy amarillista”

El canciller asistió al funeral de la monarca británica en representación del gobierno mexicano, allí posó en una selfie junto a su esposa Rosalinda Bueso

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue criticado por la prensa local e internautas, luego de haberse tomado una selfie durante el funeral de Estado de la reina Isabel II. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de su embajador al desestimar los cuestionamientos a los que, a su vez, señaló por tener intereses políticos.

El Daily Mail fue uno de los medios más importantes que resaltó las críticas al canciller pues le dedicó una nota en la que retomó las reacciones de distintos usuarios reprobando el acto. El Daily Mirror realizó otra publicación en el mismo sentido. No obstante, López Obrador restó importancia a lo sucedido al asegurar que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México realizó una digna representación.

“En Londres hay una prensa muy amarillista también, muy alarmista. De allá son los que se dedican a perseguir a personalidades. Allá predominan. Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor público, muy digno representante de México. Fue allá porque a él le correspondía, yo tenía que atender aquí lo de las fiestas patrias y otras actividades. Él me representa muy bien”, sostuvo el mandatario desde Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard, canciller de México, junto a su esposa en el funeral de Estado de la reina Isabell II. Foto: @m_ebrard

Lo mediático de la situación ha sido explicado por López Obrador como una consecuencia de la disputa electoral que se avecina de cara a las elecciones presidenciables de 2024 en la que tanto Ebrard, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, se perfilan como los precandidatos de Morena, el partido de mayor cobertura y vigente en el poder.

“Ahora, como estamos en temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán o cualquier otro posible candidato es motivo de cuestionamientos y así va a ser de aquí en adelante, pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos. Aunque tengo muchos hermanos y hermanas, amigos y amigas”, aseguró.

Entre las menciones del presidente, destaca la ausencia del senador Ricardo Monreal, quien también ha hecho público sus aspiraciones al cargo como parte del movimiento autodenomidado “4T” y quien desde entonces parece ser el cuarto en discordia, pues ha sido excluido en más de una ocasión en este tipo de referencias.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López: la terna de “corcholatas” que buscan la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. (Fotoarte: Infobae México/ Abraham Avilés)

Aprovechan tropiezo

Detractores de Morena utilizaron la exposición que ha prevalecido en la manera en que Ebrard se ha desenvuelto en redes sociales, para lanzar críticas a su desempeño y a sus aspiraciones políticas. Sobre el episodio que tuvo lugar en la Abadía de Westminster, fue el expresdente Vicente Fox quien lanzó uno de los juicios más destacados en contra del canciller.

“Pobre tipo con tal de ser presidente, LA IGNOMINIA”, escribió Fox Quesada a través de su cuenta de Twitter este lunes 19 de septiembre. Además citó otro tuit en el que se refirieron la selfie del funcionario en donde la señalaron como una falta de respeto.

Otro personaje que hizo eco de los sucedido fue el panista Javier Lozano quien comentó: “Oigan: si van a un funeral, omitan tomarse selfies. #NoSeanOrdinarios”, en referencia a la foto. Pero este no ha sido la único señalamiento pues días antes, durante la realización del desfile cívico miltar del 16 de septiembre, Ebrard grabó un vídeo para TikTok en la que incluyó al expresidente de Bolivia Evo Morales.

Lozano no dejó pasar el hecho y lanzó: “No sé cuál community manager esté peor. Pero los de la 4T (incluido Arturo Zaldívar) no tienen madre. ¿Y así, quieres ser presidente Marcelo Ebrard? No mames”.

