La verdadera razón detrás del “salto” de Raúl Paz del PAN a Morena, según Denise Dresser

Denise Dresser se unió a las críticas contra el panista, tras su "salto" a Morena. (Fotos: CUARTOSCURO y Twitter/ @RaulPazMx)

La oposición en el Senado ha vuelto a debilitarse: en medio del debate más importante en materia de seguridad, el legislador, Raúl Paz Alonzo, decidió cambiar de bando y moverse de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) a las de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esto detonó una ola de críticas contra el ex panista oriundo de Yucatán, especialmente, tras el mensaje de su cuenta de Twitter en el que reconoció a la autodenominada Cuarta Transformación (4T): “Estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur del país es el de Andrés Manuel López Obrador”, pronunció.

Sin embargo, para la periodista, Denise Dresser, dichas palabras sólo encubrirían las verdaderas intenciones del ahora morenista, las cuales, aseveró, estarían movidas por “el oportunismo”. De ahí que la también politóloga tachó a Paz Alonzo de haber “saltado como un chapulín”.

“Traducción: el día de hoy un político del PAN salta como chapulín a Morena, disfrazando de ‘transformación’ lo que es un simple acto de oportunismo político, personal y presupuestal”.

Denise Dresser tachó de "chapulín" a Raúl Paz tras su salida del PAN. (Captura: Twitter)

Según Paz Alonzo, su cambio de militancia obedece a la búsqueda por el bienestar de la región sur de la República: a la que López Obrador ha expresado cariño y en la que ha priorizado la implementación de programas sociales.

“Por eso me sumo. A trabajar por Yucatán; a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro”, aseveró en el clip de su cuenta oficial.

No obstante, su argumento no es justificable para los propios militantes de Acción Nacional, quienes no dudaron en arremeter contra el yucateco, así como condenar su decisión, tal y como lo hizo su homóloga, Kenia López Rabadán.

“Que lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce un poder corruptor; que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización del país”, pronunció ante la Cámara Alta.

Por su parte, Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario panista en el Senado, se dijo sorprendido por la salida de Raúl, pues, señaló, el ex militante no había denotado interés por dejar a la bancada: “Seguramente debe haber un ofrecimiento que yo desconozco”, insinuó.

Raúl Paz se unió a las filas de Morena en medio del debate más importante en materia de seguridad del Senado. (FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Raúl Paz: pieza clave de Morena en el Senado

Bajo el argumento de López Rabadán, Raúl Paz se aunaría a los personajes y grupos políticos que se habrían doblegado ante el bloque de la 4T; siendo el más destacable, el supuesto del Partido Revolucionario Nacional (PRI).

Y es que la militancia tricolor fue clave para que la reforma a la Guardia Nacional (GN), propuesta por una de sus propias diputadas, alcanzara la mayoría en la Cámara de Diputados y trascendiera a la de Senadores. Esto, tras la alianza entre el tricolor y Morena - el tan llamado PRIMOR -, que se vio reflejado en los votos finales.

De ese modo, será el Pleno de la Cámara Alta la cual decidirá si se aprueba o no la iniciativa que compagina con el interés del Federativo por fortalecer a las Fuerzas Armadas (FFAA).

Cabe recordar que al tratarse de una reforma a la Constitución se requiere una aprobación por mayoría calificada. En ese tenor, antes de la adición de Raúl Paz Alonzo, Morena contaba con los votos de 75 senadores (60 de Morena, seis del PVEM, cinco del PT y cuatro del PES); sin embargo, ahora le faltarían sólo 10 votos para lograr la aprobación.

