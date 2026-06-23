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La mezcla casera que acaba con las cucarachas en menos de 24 horas, según expertos

Una mezcla casera de ingredientes comunes puede acabar con las cucarachas en tiempo récord

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Cuatro cucarachas de caricatura huyen de montones de polvo blanco y cubos de azúcar en un suelo de madera. Hay cucharas, un gato, plantas y una grieta.
La ciencia respalda una receta simple que elimina cucarachas de manera rápida y segura: bicarbonato de sodio y azúcar en partes iguales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de cucarachas en viviendas y espacios urbanos plantea un reto significativo para la salud pública y la seguridad alimentaria.

La resistencia creciente de estos insectos a los insecticidas tradicionales y la necesidad de soluciones menos tóxicas han impulsado la investigación en métodos alternativos, destacándose la mezcla de bicarbonato de sodio y sacarosa como una de las opciones más eficaces según la evidencia aportada por instituciones científicas.

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Cómo funciona la mezcla de bicarbonato y azúcar

El mecanismo de acción de esta mezcla se basa en una reacción química que resulta letal para las cucarachas.

Cuando el bicarbonato de sodio es ingerido junto con la sacarosa, entra en contacto con los jugos gástricos ácidos del insecto, produciendo dióxido de carbono.

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Dado que las cucarachas no pueden liberar el gas acumulado, la presión interna aumenta hasta provocar daños irreversibles en sus órganos, culminando con la muerte en un periodo de 12 a 24 horas.

Esta solución aprovecha el atractivo de la sacarosa para asegurar que los insectos consuman el cebo.

La sencilla combinación de ambos ingredientes en partes iguales facilita su uso en cualquier hogar, y la efectividad se incrementa si se añade mantequilla de maní, especialmente en ambientes donde las fuentes de alimento son diversas.

Ilustración de una caja de bicarbonato de sodio y una bolsa de azúcar sobre una mesa de cocina, con varias cucarachas alejándose de ellas.
La sencilla combinación de ambos ingredientes en partes iguales facilita su uso en cualquier hogar, y la efectividad se incrementa si se añade mantequilla de maní. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validación científica de la eficacia

Diversos equipos académicos han evaluado esta estrategia en situaciones reales y de laboratorio.

Destaca el trabajo publicado en The Journal of Basic and Applied Zoology dirigido por Isaac Frimpong Aboagye, que monitorizó durante 30 días el comportamiento de cucarachas ante cebos de bicarbonato y sacarosa y variantes con mantequilla de maní.

Las pruebas arrojaron una reducción de la población superior al 80% en todos los escenarios, alcanzando el 100% en ambientes controlados tras 24 horas.

El análisis estadístico confirmó la relación directa entre el consumo del cebo y la mortalidad, lo que respalda la recomendación de la mezcla como herramienta de control rápido y seguro.

En estos experimentos, la mantequilla de maní demostró un efecto potenciador, aumentando la atracción del cebo, lo que puede ser clave en infestaciones severas o en entornos con gran variedad de alimentos accesibles para las plagas.

Comparativa con otros métodos caseros y riesgos asociados

El ácido bórico y la tierra de diatomeas son remedios clásicos, pero la evidencia científica señala varias limitaciones.

El ácido bórico, aunque efectivo, tarda entre una y tres semanas en eliminar las colonias y representa un riesgo neurotóxico para mascotas si es ingerido.

La tierra de diatomeas provoca deshidratación a través de daños físicos en la cutícula, pero su efecto tampoco es inmediato y puede causar problemas respiratorios si se inhala en exceso.

En contraste, la mezcla de bicarbonato y azúcar ofrece una acción rápida y un perfil de seguridad superior para humanos y animales domésticos.

No obstante, la eficacia máxima depende de su correcta preparación y ubicación, así como de la reducción de otras fuentes de agua y alimento en la vivienda.

Ilustración de un frasco de ácido bórico, una cuchara, polvo blanco, tres cucarachas, un saco de tierra de diatomeas, un montículo de polvo, una cucaracha y cristales.
El ácido bórico y la tierra de diatomeas son remedios clásicos, pero la evidencia científica señala varias limitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones con remedios naturales y aceites esenciales

Aunque remedios a base de aceites esenciales, vinagre o hierbas aromáticas pueden repeler temporalmente a las cucarachas, los estudios han demostrado que su efecto es pasajero y no elimina las colonias.

Además, el uso de aceites esenciales puede resultar tóxico para gatos y perros, generando desde irritaciones cutáneas hasta problemas hepáticos graves.

Por ello, organismos veterinarios y de salud ambiental recomiendan evitar estos productos en hogares con mascotas.

Guía práctica para aplicar la mezcla de bicarbonato y azúcar

Para asegurar los mejores resultados, los especialistas sugieren seguir este procedimiento:

1. Reunir los ingredientes: bicarbonato de sodio y azúcar blanca, ambos secos y limpios.

2. Mezclar en partes iguales: una cucharada de cada uno, añadiendo mantequilla de maní si se busca potenciar la atracción.

3. Mezclar bien: la textura debe ser homogénea para evitar que las cucarachas puedan separar los componentes.

4. Colocar el cebo: utiliza tapitas o papel encerado y sitúa porciones pequeñas en rincones, detrás de electrodomésticos, bajo muebles, y cerca de fregaderos y baños.

5. Reducir fuentes de agua: seca fregaderos, repara fugas y limita el acceso al agua, lo que obligará a los insectos a consumir el cebo.

6. Renovar la mezcla: revisa cada día y reemplaza si está húmeda o si ha sido consumida.

7. Supervisar resultados: si tras varios días persiste la actividad, complementa con limpieza profunda, sellado de grietas y, si es necesario, consulta a profesionales.

Este método, correctamente ejecutado, puede eliminar la mayor parte de la infestación en menos de 24 horas, según demuestran los estudios revisados.

Límites y recomendaciones para un control duradero

A pesar de su alta eficacia, los expertos advierten que el uso exclusivo de esta mezcla no garantiza la erradicación total en casos complejos.

Las hembras grávidas y los nidos ocultos pueden resistir el efecto del cebo, lo que permite la recolonización si no se implementan medidas adicionales.

Por ello, las instituciones especializadas recomiendan complementar este método con estrategias de monitoreo, eliminación de posibles refugios y restricciones en las fuentes de agua.

Solo mediante una intervención integral y sostenida se puede asegurar la eliminación de la plaga y la prevención de futuras infestaciones.

Infografía con ilustraciones sobre cómo usar bicarbonato y azúcar: cuencos con ingredientes, cucarachas muertas, cocina, calendario, escoba, sellador de grietas.
Una infografía de Infobae detalla la preparación y aplicación de una mezcla de bicarbonato y azúcar para controlar cucarachas en menos de 24 horas, junto con recomendaciones de manejo integral de la plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de bicarbonato de sodio y sacarosa se consolida como una de las soluciones domésticas más seguras y rápidas para el control de cucarachas, con respaldo empírico y ventajas claras frente a métodos tradicionales.

Su uso, junto con prácticas de higiene y control ambiental, ofrece una respuesta eficaz a uno de los problemas más comunes en la vida urbana, siempre bajo la premisa de integrar distintas herramientas para un manejo sostenible y definitivo de la plaga.

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