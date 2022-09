Ricardo Monreal vio incierta la aprobación para que el Ejército permanezca hasta el 2028: “Estamos batallando”

Ricardo Monreal declaró que no había nada seguro (foto: Twitter)

Sigue la discusión sobre la aprobación para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública después de que esta iniciativa, propuesta por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuera aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 14 de septiembre.

Y a pesar de que la mayoría en aquella cámara estaba compuesta por Morena y sus aliados, estuvo también el apoyo del tricolor. Pero en el Senado el futuro se ve incierto pues será discutida el próximo lunes.

Al menos así lo adelantó el senador y coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró ante medios que no podía mostrarse optimista.

Estas declaraciones se dieron durante la mañana de este viernes a la entrada del Senado, mientras se encontraba en su cotidiano intercambio de estampas para el album del mundial de Qatar 2022.

Ahí informó a medios presentes que la iniciativa sería revisada por las Comisiones de Dictámen, que son Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda a las cinco de la tarde. “Se declara permanente y ellos declaran hasta cuando siguen discutiendo” afirmó.

La reforma fue aprobada gracias a los votos del PRI, Morena y aliados en la Cámara de Diputados (Foto: Tw/@alitomorenoc)

“Estaremos pendientes por si se logra un acuerdo para discutir el dictámen, aprobarlo lunes o martes; subirlo en primer lectura el martes para que el miércoles pudiera tener la segunda lectura para tener su discusión y aprobación”, declaró el morenista.

Sin emabrgo, aseguró que no había nada claro en cuanto a su aprobación por parte de los legisladores pues dijo que miembros de la oposición han cerrado filas para no aprobar el dictámen, pues estos se veían con un posicionamiento decidido.

“Porque tengo una buena relación con todos los coordinadores, pero ahora siento que están más en su papel de oposición, más cerrados o más decididos en una posición, por no decirles cerrados, más decididos en asumir una posición que ellos creen que es la correcta ”

Sin embargo, señaló que no podía adelantar información al no saber con precisión que es lo que pasará el próximo lunes 19 de septiembre, pues dijo que no se encontraba optimista con respecto a la situación.

“Tampoco puedo señalar con un desbordado optimismo que ya está, no, no es cierto, estamos batallando y vamos a ver”, puntualizó el senador.

Va por México retiró su confianza de Alito (foto: @alitomorenoc)

La iniciativa fue propuesta por la diputada priista, Yolanda de la Torre, y fue aprobada en la Cámara Baja con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, lo que ha provocado una ruptura entre los líderes de los partidos integrantes de la coalición Va por México, Marko Cortés y Jesús Zambrano con Alejandro Moreno.

La propuesta espera ser detenida por los miembros de la oposición en el Senado, ya que los senadores están liderados por Miguel Ángel Osorio Chong quien en diferentes ocasiones ha exigido a Moreno Cárdenas que abandone la dirigencia del partido.

De hecho Marko Cortés llamó a este a que fueran consistentes pues de su votación dependerá la continuidad de la coalición Va por México rumbo a las elecciones de 2023 y 2024.

“Estaremos observantes de cómo actúan los legisladores en el Senado de la República, nosotros confiaríamos en que ahí se va a corregir la plana y de esa manera se evitará hacerle daño a nuestro país”, señaló el pasado 15 de septiembre.





