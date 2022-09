Shanik Berman le hace “body shaming” a Alejandra Guzmán y la critican en redes

Shanik Berma le hace “body shaming” a Alejandra Guzmán y la critican en redes (Fotos: Instagram/@shanikberman/@laguzmanmx)

Los conductores y periodistas de espectáculos para televisión parecen no entender lo que está ocurriendo con Gustavo Adolfo Infante y la gran petición que tiene la audiencia mexicana por no ver a más personas que generan grandes controversias en la pantalla chica.

Shanik Berman, conductora de Hoy, se sumó a la peculiar lista después de realizar un peculiar video en su cuenta de Instagram, donde con aparente humor, según ella, comparó el aspecto físico de una de las cantantes de México más conocidas y queridas de la industria: Alejandra Guzmán. La presentadora aseguró que La Reina de Corazones ha estado usando, en su gira Tuya Tour, el mismo uniforme con el jugador de fútbol americano Tom Brady ha estado debutando en la nueva temporada de Super Bowl.

El body shaming -humillación corporal- que la compañera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo le realizó a la hija de Silvia Pinal le ha dejado una gran cantidad de comentarios negativos, pues aunque algunos defensores mencionaron que se trataba de un ”simple chiste”, este tipo de prácticas puede llegar a tener consecuencias muy graves en las personas que las reciben.

“Alejandra Guzmán usa el mismo uniforme que Tom Brady, solo que en rosa y en transparente, ¿si o no?”, expresó la periodista en el video donde se muestran imágenes del jugador de quarterback, que actualmente milita en los Tampa Bay Buccaneers de la National Football League, y la cantante de pop-rock.

Las críticas abundaron y no solamente en su publicación de Instagram, sino también en otros grupos de música pop y espectáculos mexicanos debido a que recientemente el tema se puso sobre la mesa de nuevo después de que se acusara a Britney Spears de hacerle lo mismo a Christina Aguilera en dicha plataforma social, causando todo un interés por saber a que se refiere el término y de qué manera se puede evitar.

“Esta mujer siempre hace sus disque chistes sobre los demás pero lo único relevante en su carrera es cuando hizo su berrinche en Hoy y casi se va del programa en vivo”. “Nadie habla de los cuerpos ajenos, esta señora mejor que nadie debería saberlo porque todos en la industria del espectáculo no la bajan de un fideo sin hervir”. “Que novedad con esta señora, la verdad es uno de los motivos por los que ya no me gusta Hoy, pero bueno, a los televisos les gusta tener este tipo de gente que cree que es bueno hacer burlas de los cuerpos ajenos”, escribieron en redes.

La comparación generó controversia (Foto: Instagram/@shanikberman)

¿Qué es el ‘body shaming’ y por qué no ha tomado gran relevancia en México?

Aunque el término inglés tiene una traducción directa - humillación corporal-, la explicación es mucho más compleja ya que es el acto de ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona. Su alcance es amplio y puede incluir, a pesar de que no está limitado a la humillación por gordura, de delgadez, por altura, por pilosidad (o carencia de esta), por el color de cabello, por la forma corporal, por muscularidad (o carencia de esta) y, en su sentido más amplio, incluso puede incluir la humillación por tatuajes y piercings o por enfermedades que dejan marcas físicas como la psoriasis.

La humillación corporal es muy frecuente en México, iniciando a edad muy temprana (Foto: Especial)

Aunque la concientización sobre el tema ha comenzado a tener gran relevancia en países como Estados Unidos, España, Inglaterra y Australia, en México la burla por cualquier tipo de aspecto físico siempre ha sido una tendencia muy recurrente que el mexicano ha usado históricamente, sin embargo, eso no implica que deba romperse con ello y así los apodos como “flaco, “gordo”, “enano” y demás terminen y dejen de causar problemas psicológicos.

