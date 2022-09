Michelle Rubalcava “exhibió” que Gustavo Adolfo Infante le habría coqueteado a una chica transgénero (Fotos: Instagram/@michrubalcava/@isishoficial/@gainfante)

Michelle Rubalcava cumplió su promesa y respondió a los ataques de Gustavo Adolfo Infante. Después de que el conductor de Sale El Sol aseguró que su ex compañero se le “ofrecía” a los productores o ejecutivos de la empresa de Imagen Televisión, es ahora él quien compartió el testimonio de una mujer transgénero con la que aparentemente el periodista habría coqueteado y después insultado.

Las polémicas y las críticas no terminan para Gustavo Adolfo Infante, pues tras protagonizar una viral pelea con sus compañeras de Sale El Sol, Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado, a nivel nacional, la gran cantidad de enemigos públicos que ha tenido el presentador no han parado de crecer, siendo su ex compañero el más reciente que ha dado un nuevo “golpe” en la batalla.

A través de su canal de YouTube, Michelle Rubalcava “exhibió” que Gustavo Adolfo Infante le habría coqueteado a una chica transgénero originaria de Tijuana. La joven llamada Isis Hernández le confesó a él que había intercambiado varios mensajes de texto con el conductor de Sale el sol durante la pandemia vía Instagram, compartiendo supuestas capturas de pantalla sobre las interacciones del pasado.

Así fue la entrevista (Foto: Captura YouTube)

“El señor Gustavo Adolfo Infante es una persona muy grosera, de hecho en una entrevista con Lupita Jones se refiere a nosotras como señores, dice que siempre vamos a ser hombres, para mí es una persona muy grosera... El señor en una ocasión me habló por Instagram y me dijo que qué bella estaba, que qué guapa, que cuando salíamos a comer y cuando lo visitaba en la Ciudad de México”, expresó en la entrevista en vivo.

Como presentación personal, el comunicador compartió que ella es modelo y que además ha logrado grandes cosas en su carrera profesional, pues participó en el concurso Miss Trans 2022, por ello ya había una certeza directa sobre su sexualidad e identidad de género previa a las interacciones y coqueteos en redes.

“Él me pidió mi WhatsApp y yo le dije que no, no me gustaba pasar mi contacto personal porque no lo conocía, y aparte, ya tenía referencias de ese señor, le pregunté que ‘¿Para qué?’ y me dijo ‘Nada más para tener tu contacto’, y me bloqueó. Quién sabe cuál haya sido su fin”, agregó.

La modelo mostró la supuesta conversación (Foto: YouTube)

Continuando con la versión de la modelo, en el mismo espació ella aseguró que le había sorprendido todo y no precisamente porque fuera una figura pública, si no por el hecho de que Infante está casado. Así mismo, le llamó la atención que hablaba muy mal de la comunidad LGBT+, aunque después aseguró que ella en ese momento no era tan conocida ni se dedicaba a su profesión por lo que no sabe ni cómo consiguió su contacto ni por qué la buscó.

“Pero digo, oye por qué hablas tan mal de la comunidad o de las chicas trans y tú buscas chicas trans, no me buscó para una entrevista, no supe ni el motivo, ni la razón por la que me buscó y no le vi, ni pies, ni cabeza. y el decirme que qué guapa, dije ‘¿Cómo por?’, si es una persona casada, me dejó como intrigada, o será que lo hace para taparle el ojo al macho”.

Es importante señalar que esta es la segunda ocasión en poco tiempo que para demeritar a una personalidad se hace referencia a las relaciones personales con hombre y mujeres transgénero en México, siendo un acto de transfobia ya que “la burla” recae en el hecho de que personas heterosexuales no pueden salir con trans.

Gustavo Adolfo Infante se burló de Alfredo Adame por supuesta relación con una mujer transexual

Ejemplo de ello es lo ocurrido hace unos días con Infante contra Alfredo Adame, a quien con chistes transfóbicos atacó sobre una nota similar que una revista de circulación nacional había publicado sobre él.

