La ácida respuesta de Juanpa Zurita a Gustavo Adolfo Infante tras cuestionarlo sobre su trabajo en Televisa

Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Juanpa Zurita tras criticarlo por ayuda del sismo de 2017 (Foto: Instagram/@elminutotv)

Juanpa Zurita es uno de los creadores de contenidos mexicanos más importantes, pues a pesar de que su éxito inició en una plataforma que incluso actualmente ya no existe -Vine- ha logrado traspasar la frontera del internet a la televisión, uno de los retos más frecuentes entre los jóvenes virales , pero que muy pocos han conseguido.

En el 2019 el también actor llegó a Televisa, causando gran controversia pues los televidentes aseguraban que no tenía algún tipo de talento para estar en la popular televisora, sin embargo su participación en ¿Quién Es La Máscara? lo llevó a grabar dos temporadas más, ganándose el cariño del público de una manera nunca antes vista para una celebridad que había nacido en el mundo del internet, siendo una fórmula que ha tratado de ser imitada en otros reality shows, pero que no ha conseguido el mismo resultado.

Por este motivo, durante su más reciente entrevista en El Minuto Que Cambió Mi Destino de Gustavo Adolfo Infante, el periodista cuestionó al youtuber sobre los intereses que tiene las televisoras en él, preguntándole si no se sentía utilizado debido a la gran cantidad de seguidores que posee en rede sociales, a lo que con otra ácida pregunta le contestó.

La nueva temporada ya comenzó a grabarse y nuevamente cuenta con Zurita

“Te he visto ahí (¿Quién Es La Máscara?) participando y demás, ¿no te sientes utilizado por las televisoras?, que digan ‘Este cuate tiene 30 millones de seguidores, ¿saben lo que nos va a dar de rating este cuate?, aunque haga bueno o mal contenido nos va a dar un ching* de gente que nos va a ver’”, cuestionó el presentador de Sale El Sol, a lo que Zurita respondió: “¿Tú me estás utilizando hoy?”.

Sin pensarlo y sabiendo que estaba siendo un momento muy incomodo ya que le había regresado la pregunta de una manera muy inteligente, Gustavo Adolfo Infante respondió que sí “un poco”, para después tratar de arreglar sus palabras sobre el proyecto que Juanpa tiene en la televisora de San Ángel a lado de Yuri, Carlos Rivera y otros famosos.

“No, el motivo de esta invitación es porque tenemos un compromiso que me tiene muy orgulloso , pero por supuesto que me interesan tus 30 millones de seguidores, digo porque hay que ser sinceros, ¿no?”, expresó el comunicador.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que esta impresionado con el trabajo del youtuber (Foto: Instagram/@elminutotv)

Tras la declaraciones del presentador de televisión, Juanpa Zuirta aseguró que es un “ganar ganar” el proyecto de Televisa, ya que está muy bien hecho y eso le ha permitido que también se involucre en algo diferente a lo que normalmente su público ve de él en el mundo del internet, por lo que está más que satisfecho con su participación en la gran televisora y contrario a la pregunta, en lo más mínimo considera que ellos tengan algún tipo de ventaja sobre su trabajo debido a sus seguidores en redes sociales.

“Sí me dio penita”: Infante se disculpó con Zurita tras criticarlo por ayuda del sismo de 2017

“Ya hace un año y medio terminamos la misión y ahora que viste tú el documental, porque ya lo viste, que se estrena el 17 de septiembre y se llama 3:14 el reto de ayudar por Prime Video, pero tú que ya lo viste y recordaras ese momento cuando estabas haciendo la crítica al proyecto, ahora que ya viste qué pasó por dentro”, expresó Juanpa al retomar el tema de su pelea con el presentador.

"13:14 el reto de ayudar" es el nombre del proyecto (Foto: Instagram/@juanpazurita)

“Sí me dio un poco de penita, la neta, cuando me vi. O sea, ustedes lo van a ver, ojalá lo vean, hay una parte donde te topas con pared y ya o hay pa’ adelante, ya no hay manera de seguir el proyecto y cómo lo resuelve, pero bueno no se los quiero, como dicen los chavos, spoilear”, agregó Gustavo.

SEGUIR LEYENDO: