‘Hoy’ y ‘Venga La Alegría’ se burlaron de las “exclusivas” de Gustavo Adolfo Infante (Fotos:Gettyimages/ Instagram/@hoy/@vengalaalegria)

Las polémicas y las críticas no terminan para Gustavo Adolfo Infante, pues tras protagonizar una viral pelea con sus compañeras de Sale El Sol, Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado, a nivel nacional, algunos conductores de otros matutinos ya han comenzado a opinar, recrear y hasta burlarse de ello.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, fue la cita principal que ha provocado grandes reacciones por sus competencias directas.

Los primeros en reaccionar fueron los periodistas de Venga La Alegría, de TV Azteca, pues ellos también tienen una sección de espectáculos muy similar a la de “Pájaros en el alambre” . En medio de la controversia, decidieron burlarse de esta situación “todas las exclusivas” y durante su emisión del pasado viernes 9 de septiembre recordaron lo que se vivió en la competencia.

Los presentadores recrearon el momento Fotos: @horacitu_oficial / @florrubiooficial

Flor Rubio y Horacio Villalobos se mofaron de la forma en la que Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado porque él llevaba “todas las exclusivas”, de una manera nada discreta pues su intención si era recrear públicamente la escena que escandalizó en todo México y que ha sido el motivo por el que incluso exigen la renuncia del conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino.

Flor Rubio se refirió a la polémica señalándole a Horacio Villalobos que a pesar de sus pesares ella seguía en Venga la Alegría. El crítico de La Academia siguió con el juego y señaló: “Hable con los ejecutivos y no sé por qué permitieron que Flor Rubio estuviera aquí la verdad. ¿O ella o yo?”.

En ese momento La Tía Flor siguió con la broma y contestó “¿Me estás amenazando?”, frase que utilizó Joana Vega-Biestro en su discusión con Gustavo Adolfo Infante. “Sí te estoy amenazando, porque yo traigo todas las exclusivas, yo trabajo muchísimo y tu llegas a poner tú cara y te maquillas Flor, no es justo”, continúo Horacio Villalobos mientras que Ricardo Casares les pedía continuar.

La conductora hizo una clara referencia a la enemistad que hay en "Sal El Sol" (Foto: Instagram/@andy_escalona)

Ellos no fueron los únicos en retomar el viral tema, pues la competencia principal que es Televisa, con su matutino Hoy, también se sumó de una peculiar manera. Todo sucedió en la sección ‘¿De qué me hablas?’, parte donde se discute sobre los temas polémicos de los famosos. Mientras se hablaba sobre la demanda que habría interpuesto Ricky Martin contra su sobrino, pero Andrea Escalona, quien próximamente será mamá, recordó lo que pasó en Sale el Sol y declaró: “Me encanta que aquí no nos peleamos, es muy feíto pelearse al aire”.

El linchamiento público en contra de Gustavo Adolfo Infante parece no tener un final cercano, pues a casi una semana de la viral pelea, los comentarios en redes sociales siguen mostrando un desinterés por ver al presentado en Imagen Televisión o cualquier otro proyecto de televisión ya que sus polémicas no solo han sido protagonizadas en el matutino y con el equipo de trajo de ahí, sino en todos lados y con cualquier tipo de personaje público.

El público pide la renuncia del presentador (Foto: Gettyimages)

Por el momento todo parece continuar sin ningún tipo de cambios, sin embargo ya han comenzado especulaciones en redes sociales que apuntan a nuevos cambios en los integrantes del matutino después de que se asegurara que ese tipo de conductas no será permitidas.

