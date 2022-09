La frase con la que Epigmenio Ibarra se burló de la ausencia de Peña Nieto a la boda de su hija

(FOTOS: DANIEL AUGUSTO / ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El productor, Epigmenio Ibarra, se ha destacado por ser un ferviente defensor de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) y, por ende, acérrimo crítico de las personalidades que conforman a la oposición.

Una de éstas - y la más recurrente - es el ex presidente, Enrique Peña Nieto (EPN), a quien el cineasta suele incluir en sus ácidas críticas; aunándose a éstas la burla que le lanzó por faltar a la boda de su hija, Paulina Peña Pretelini.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el también fundador de Argos Comunicación emitió su mofa a través de un refrán, el cual se emplea peyorativamente contra quienes se autoproclaman valientes, pero huyen cuando deben enfrentarse al verdadero peligro.

“No cabe duda que ‘el miedo no anda en burro’; Enrique Peña Nieto no vino a México para asistir a la boda de su hija”.

Desde su salida de la presidencia, en 2018, el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mantenido un perfil bajo en redes sociales y pocas han sido las ocasiones que se le ha descubierto en público.

Sin embargo, el 10 de septiembre pasado, el nombre de Peña Nieto volvió al ojo público por - literalmente - brillar por su ausencia en la boda civil de su hija mayor, quien formalizó su unión con Fernando Tena Alonso, hijo del ex futbolista, Luis Fernando Tena, tras casi un año de haberse comprometido.

La inasistencia de su padre se dio a conocer por la revista Quién, cuyos informantes lograron traspasar la confidencialidad con la cual se llevó a cabo el evento - celebrado en la exclusiva zona de Las Lomas, en Ciudad de México (CDMX).

Y es que la celebración se mantuvo en estricta privacidad, tanto así que sólo acudieron 30 invitados quienes, según la publicación, tienen estrictamente prohibido realizar comentarios al respecto y compartir fotografías o videos en las plataformas digitales. Razón por la cual no existen imágenes o videos del enlace.

Cabe recordar que, hasta donde se tiene conocimiento, el ex mandatario se encuentra junto a su novia Tania Ruiz en España: país en cuya capital, Madrid, habría puesto en venta un lujoso departamento, según denunció El País.

Últimas apariciones de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto ha sido cauteloso para salir en público, pues la última ocasión que se le captó fue el pasado 24 de octubre del 2021 a su salida de un lujoso hotel en Roma, Italia.

No así las apariciones en sus redes sociales, específicamente Twitter, donde el ex priista ha sido más constante, siendo su último post el del 9 de julio pasado tras la muerte del ex presidente, Luis Echeverría Álvarez.

Sin embargo, dicho tweet no causó tanto revuelo como los dos anteriores, publicados tan sólo dos días antes, cuando se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) habían abierto una carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

En aquel hilo, Peña Nieto aseguró legalidad en la procedencia de los 66 millones de pesos que, según la Unidad, habría obtenido mediante transferencias bancarias internacionales, realizadas desde México por una familiar consanguínea.

