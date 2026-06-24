México

Cómo limpiar manchas en el colchón: paso a paso para dejarlos como nuevos

Las manchas en el colchón pueden ser más fáciles de eliminar de lo que se piensa con el método y los productos correctos

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Persona con guantes limpia mancha de colchón blanco con paño azul y botella pulverizadora; frascos de bicarbonato de sodio, vinagre y agua oxigenada en mesa.
Una persona con guantes limpia una mancha en un colchón blanco usando un paño y una solución casera, con bicarbonato de sodio, vinagre y agua oxigenada cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar manchas del colchón es una tarea común en la limpieza del hogar, pero hacerlo de forma efectiva exige conocer las técnicas adecuadas para cada tipo de suciedad.

El uso de productos caseros, como el bicarbonato de sodio, el vinagre blanco y el peróxido de hidrógeno, se ha consolidado como una alternativa práctica y accesible para mantener el colchón libre de manchas y olores.

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Con estos métodos, es posible atender desde accidentes recientes hasta manchas persistentes, sin dañar los materiales ni recurrir a servicios especializados.

Una mano frota un paño blanco sobre un colchón de color claro en una habitación iluminada por la luz del sol que entra por una ventana. Artículos de limpieza en segundo plano.
Una mano limpia la superficie de un colchón blanco con un paño, destacando la importancia del mantenimiento para la higiene y el confort del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores técnicas y productos para eliminar manchas del colchón

Estas son las mejores técnicas y productos para eliminar manchas del colchón en México, según especialistas y recomendaciones recientes:

Técnicas recomendadas

  1. Aspirado profundo
    1. Aspira toda la superficie del colchón para retirar polvo, ácaros y suciedad superficial antes de limpiar las manchas.
    2. Usa una aspiradora con accesorio para tapicería.
  2. Limpieza de manchas frescas
    1. Si la mancha es reciente, retira el exceso con papel absorbente o una toalla limpia presionando suavemente (sin frotar).
    2. No uses demasiada agua para evitar que la humedad penetre y cause moho.
  3. Soluciones caseras
    1. Para manchas leves: mezcla agua tibia, unas gotas de jabón neutro y, opcionalmente, un poco de vinagre blanco.
    2. Humedece ligeramente un paño y limpia solo la zona afectada.
  4. Manchas difíciles (sangre, orina, sudor)
    1. Mezcla agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), bicarbonato de sodio y jabón líquido.
    2. Aplica con movimientos suaves, deja actuar por 10 minutos y retira con un paño húmedo.
  5. Eliminación de olores
    1. Espolvorea bicarbonato de sodio por toda la superficie, deja actuar varias horas (idealmente toda la noche) y aspira el residuo.
    2. Este método neutraliza olores y absorbe humedad.
  6. Secado
    1. Ventila bien la habitación y permite que el colchón seque completamente antes de cubrirlo.
    2. Usa ventilador o deshumidificador si es necesario.

Productos recomendados

  • Bicarbonato de sodio: Absorbe olores y ayuda a eliminar manchas leves.
  • Vinagre blanco: Para manchas orgánicas y desinfección ligera.
  • Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada): Efectivo en manchas de sangre y sudor.
  • Jabón líquido neutro: Para limpieza suave sin dañar el tejido.
  • Spray enzimático: Útil para manchas de origen biológico (orina, vómito, etc.).
  • Espuma de afeitar: En colchones de espuma viscoelástica para pequeñas manchas.
Una mujer adulta con camisa vaquera azul rocía vinagre blanco de un atomizador sobre un colchón blanco en un dormitorio ordenado y luminoso.
Una mujer adulta rocía vinagre blanco en un colchón con un atomizador en una habitación bien iluminada, demostrando una técnica de limpieza natural y efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales

  • Usa fundas protectoras impermeables para prevenir futuras manchas.
  • Lava la ropa de cama con frecuencia y airea el colchón al menos una vez al mes.
  • Evita productos abrasivos o blanqueadores, ya que pueden dañar el material.
  • El secado completo es fundamental para evitar moho.

Cada cuánto se recomienda cambiar y lavar sabanas y fundas de cama

Se recomienda lavar las sábanas y fundas de cama al menos una vez por semana para mantener una buena higiene y reducir la acumulación de polvo, ácaros, sudor y células muertas.

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En casos de clima caluroso, sudoración excesiva, alergias o presencia de mascotas en la cama, lo ideal es aumentar la frecuencia a dos veces por semana.

Respecto a cambiar las sábanas y fundas, lo más común es hacerlo cada vez que se lavan. Mantener este hábito ayuda a prevenir alergias, malos olores y la proliferación de microorganismos.

También es recomendable lavar las fundas de almohada con la misma frecuencia, ya que acumulan más grasa y residuos de la piel y el cabello.

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