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México sube al tercer lugar mundial por estrés laboral: cuáles son las consecuencias y cómo se trata

Más de la mitad recurre a herramientas como ChatGPT para atender su bienestar psicológico, mientras pocas organizaciones ofrecen acompañamiento y muchas personas prefieren callar por desconfianza o privacidad

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Ilustración acuarela de una persona con gafas que se cubre el rostro con las manos, sentada frente a un portátil y una taza de café.
El estudio, elaborado por Ipsos para la aseguradora AXA con base en mil encuestados, coloca a México empatado con Brasil y por encima de economías como China, Japón y la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México ocupa el tercer lugar mundial en estrés laboral según el AXA Mind Health Report 2026: 62% de los trabajadores del país reportó niveles moderados o severos de agotamiento en el último año, una proporción que creció cinco puntos porcentuales respecto a 2025 y que solo superan Turquía (68%) e Italia (63%).

El estudio, elaborado por Ipsos para la aseguradora AXA con base en mil encuestados, coloca a México empatado con Brasil y por encima de economías como China, Japón y la Unión Europea. El informe Panorama Laboral 2024 de Kelly registró una cifra similar: 61% de los trabajadores mexicanos con estrés vinculado al trabajo.

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Quiénes más lo padecen y qué lo provoca

El grupo de entre 35 y 44 años concentra la mayor afectación: 71% reporta altos niveles de estrés laboral y 68% presenta síntomas de burnout, por encima del promedio nacional.

Entre los factores que explican el deterioro, el reporte de AXA señala que 78% de los trabajadores identifica múltiples causas. El estrés cotidiano encabeza la lista (53%), seguido de la incertidumbre sobre el futuro (52%) y la inestabilidad financiera y laboral (52%). El desequilibrio entre la vida personal y profesional afecta al 38%.

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El Benchmark de Riesgos Psicosociales de Marsh agrega que el 39% de los trabajadores enfrenta riesgo elevado por cargas laborales excesivas y el 38% por jornadas extensas.

Consecuencias en la salud y el desempeño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 28% solicitó licencia médica por salud mental en el último año, cifra que escala al 37% entre quienes tienen de 25 a 34 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México ocupa el tercer lugar mundial en estrés laboral según el AXA Mind Health Report 2026: 62% de los trabajadores reportó agotamiento moderado o severo, con consecuencias que van del insomnio a la pérdida de productividad. El 28% solicitó licencia médica por salud mental en el último año, cifra que escala al 37% entre quienes tienen de 25 a 34 años.

8 de cada 10 trabajadores que reportan estrés afirman haber sufrido al menos un impacto negativo en su vida diaria: dificultades para dormir, problemas de concentración, irritabilidad, reducción de la motivación y menor rendimiento.

El ausentismo ya se refleja en los datos: 28% de los encuestados solicitó una licencia médica relacionada con su salud mental durante el último año. La incidencia es mayor entre los más jóvenes: 34% en el segmento de 18 a 24 años y 37% en el de 25 a 34.

NOM-035 y burnout: regulación que no llega al fondo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
“Se tiene la regulación, pero son pocas empresas las que toman en serio trabajar con su cultura organizacional. Aunque tenemos la NOM-035, en pleno 2026 hay organizaciones que ni siquiera la conocen y trabajadores que desconocen sus derechos”, afirmó Ivone Borden, fundadora de la firma Agregando Valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2019 rige en México la NOM-035, norma sobre riesgos psicosociales en el trabajo, y desde 2023 el burnout es reconocido oficialmente como enfermedad laboral, lo que permite tramitar incapacidades. Pese a ello, el país escala posiciones en los rankings globales de agotamiento.

“Se tiene la regulación, pero son pocas empresas las que toman en serio trabajar con su cultura organizacional. Aunque tenemos la NOM-035, en pleno 2026 hay organizaciones que ni siquiera la conocen y trabajadores que desconocen sus derechos”, afirmó Ivone Borden, fundadora de la firma Agregando Valor.

Para Yunue Cárdenas, presidenta del Colegio Nacional de Psicología Clínica para el Trabajo (Conapsit) y directora de Menthalising, el problema de fondo es el diseño del trabajo mismo: “Seguimos pensando que el riesgo psicosocial tiene que ver con la gestión de la persona. Mientras no cambies la fuente del estrés, que tiene que ver más con el diseño del trabajo, no estamos atendiendo de fondo”.

Programas de bienestar que no resuelven las causas

Mujer en una postura de yoga, mostrando serenidad y equilibrio, enfatizando la importancia de la práctica regular para la salud mental y física. La imagen simboliza la búsqueda de un estilo de vida saludable y equilibrado, destacando cómo el yoga ofrece un espacio para la meditación, la conexión espiritual y el bienestar integral. Ilustra el compromiso con el autocuidado y la armonía interior. (Imagen ilustrativa Infobae)
Solo el 41% de las organizaciones que miden riesgos psicosociales adopta un plan de acción acorde a los resultados, y apenas el 39% da seguimiento a las acciones implementadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe Redefiniendo la Salud Mental 2025 de Marsh advierte que la mayoría de los programas de bienestar implementados en empresas mexicanas no parten de una evaluación real del estado de salud mental de los empleados.

Solo el 41% de las organizaciones que miden riesgos psicosociales adopta un plan de acción acorde a los resultados, y apenas el 39% da seguimiento a las acciones implementadas. Las iniciativas más frecuentes son clases de yoga, meditación, webinars de sensibilización y programas de apoyo al empleado.

“La NOM-035 no son clases de yoga, es trabajar en tu cultura organizacional. No revisamos cargas de trabajo y de repente tenemos una posición haciendo lo de tres puestos. Tampoco promovemos el derecho a la desconexión digital”, señaló Borden.

Alternativas para reducir el estrés laboral

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a sus derechohabientes acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) ante señales persistentes de malestar emocional. El médico familiar evalúa el caso y, de ser necesario, deriva al paciente a atención psicológica especializada en el Hospital General de Zona correspondiente.

Para orientación inmediata, el IMSS dispone de una línea nacional de salud mental: 800 222 2668, opción 4, con atención de especialistas todos los días de la semana. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrece atención a derechohabientes a través del correo saludmental@issste.gob.mx y de la Línea de la Vida (800 911 2000), disponible las 24 horas.

Hábitos de autocuidado con respaldo clínico

Un hombre y una mujer, visiblemente sudorosos, beben agua de botellas de plástico en un gimnasio. El hombre lleva una toalla blanca al cuello.
La actividad física regular es una de las medidas más efectivas para manejar el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo señala que la actividad física regular es una de las medidas más efectivas para manejar el estrés: ayuda a liberar tensión y permite desconectarse mentalmente del entorno laboral. Complementarla con una higiene del sueño adecuada —entre siete y ocho horas, con horarios regulares y sin pantallas antes de dormir— contribuye a la recuperación emocional.

Técnicas como el mindfulness, el yoga y la respiración profunda también cuentan con evidencia de reducción de síntomas. Yunue Cárdenas, de Conapsit, incorpora estas herramientas junto con técnicas de delegación para ayudar a los trabajadores a sentirse menos sobrecargados.

Apoyo desde el entorno laboral y redes de apoyo

Mujer sentada en un escritorio de oficina con la cabeza apoyada en su mano, mostrando signos de cansancio. Sobre la mesa hay una laptop, documentos y una taza de café.
El Observatorio de la Universidad Iberoamericana (IBERO) propone, a nivel estructural, implementar esquemas de flexibilidad laboral, establecer límites claros para evitar la disponibilidad permanente y promover el derecho a la desconexión digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Betterfly sugiere que las pausas activas, la redistribución de responsabilidades y el reconocimiento de logros reducen la presión constante en los equipos.

Hablar con compañeros, amigos o familiares de confianza también actúa como factor protector: la sensación de pertenencia, según la Clínica Mayo, protege contra el agotamiento.

El Observatorio de la Universidad Iberoamericana (IBERO) propone, a nivel estructural, implementar esquemas de flexibilidad laboral, establecer límites claros para evitar la disponibilidad permanente y promover el derecho a la desconexión digital, medidas que en México aún se debaten en el Congreso como parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Una necesidad pendiente para los trabajadores mexicanos

El 95% de los trabajadores participaría en programas de salud mental si su empresa los ofreciera, uno de los porcentajes más altos a nivel global. Sin embargo, solo el 41% asegura que su organización cuenta actualmente con algún esquema de acompañamiento emocional.

Casi la mitad de los trabajadores mexicanos (48%) evita compartir problemas emocionales en su entorno laboral: el 41% los considera asuntos privados, el 36% desconfía del apoyo empresarial y el 19% teme consecuencias para su desarrollo profesional.

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