Las palabras de Tania Ruiz que mostraron por qué sería la madrastra perfecta de los hijos de Enrique Peña Nieto (Fotos: Instagram/@nicolepp18/@taniaruize)

A más de cuatro años de que el sexenio de Enrique Peña Nieto terminara, todo lo relacionado con su vida sigue siendo de gran interés, pues su anonimato, los grandes escándalos políticos que han surgido desde el fin de su gobierno así como su nueva relación sentimental mantienen una lupa pública sobre su vida y la de sus más cercanos.

Bajo ese panorama, Tania Ruiz se ha convertido en la persona con mayor interacción directa con el último presidente salido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que la incógnita sobre cómo es su relación con Paulina, Nicole y Alejandro Peña Pretelini -los hijos del primer matrimonio con Mónica Sáenz- al fin ha sido resuelta, dejando ver por qué sería la madrastra perfecta y generando comparaciones con la ex primera dama, Angélica Rivera.

A través de su cuenta de Instagram, Tania Ruiz compartió fotos con los tres hijos mayores de Peña Nieto -ya que tiene un cuarto llamado Diego Peña Díaz, quien es producto de una relación extramarital con Maritza Díaz Hernández - agregando emotivas palabras que dejan ver que la relación es más que buena y sí existe comunicación a pesar de estar viviendo en diferentes partes del mundo.

Alejandro respondió a las palabras de Tania Ruiz (Foto: Instagram/@taniaruize)

“Mi Alejandro, lo que pueda decir de ti me quedaría corta. ¡Te quiero tanto tanto! Gracias siempre mi Ale. Te admiro y te quiero muchísimo”, escribió en la foto de él que fue respondida de manera casi inmediata con un “Las quiero más mi Tan”, haciendo referencia a la buena relación que Pretelini tiene con la hija de la empresaria, Carlotta.

En las fotos de las siguientes dos hermanas también la protagonista es la pequeña, la primogénita fruto de su relación con su exesposo, el empresario Roberto Domínguez “Bobby”, como mejor lo conocen, que, aunque se desarrolló académicamente en leyes, es el dueño de la marca Rock & Ruedas, empresa que comercializa con bicicletas.

Paulina con Carlotta (Foto: Instagram/@taniaruize)

“Mi Pau, eres una persona increíble con un corazón hermoso. ¡Te queremos mucho! Mereces toda la felicidad. Siempre agradecida contigo por ser como eres”, le escribió a la hija de Peña Nieto que próximamente se casará con su prometido Fernando Tena.

“Nicole, gracias por ser única y auténtica como tú sabes. Siempre juntas, gracias por tan buenos momentos y risas, te quiero”, finalizó con la hija menor que actualmente se encuentra estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y ha dejado entrever sus deseos por convertirse en youtuber.

Nicole con Carlotta y Tania Ruiz (Foto: Instagram/@taniaruize)

Tras las publicaciones de su actual “madrastra”, las comparaciones en internet no se han hecho esperar, pues la relación con La Gaviota en más de una ocasión se reportó como no tan buena, incluso los rumores de grandes diferencias con las hijas de la actriz también fueron de los temas en espectáculos más comentados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, haciendo de este nuevo momento como una aprobación pública por la relación de su padre con la empresaria Tania Ruiz, algo que no pasó con Angélica Rivera.

Las comparaciones de las madrastas de los hijo de Peña Nieto no han faltado (Foto: Archivo)

La relación entre Tania Ruiz y el ex presidente de México sigue siendo sumamente discreta debido a que han sido contadas las ocasiones en las que se les ha visto juntos y él también se ha mantenido inactivo en sus redes sociales, por lo que las nuevas publicaciones de ella son la más grande novedad que hay del político, pues el misterio después de su gobierno sigue siendo grande y reservado.

SEGUIR LEYENDO: