Gustavo Adolfo Infante y las controversias que lo han posicionado como el conductor “más odiado de México”

El nombre de Gustavo Adolfo Infante se ha convertido en uno de los más buscados en plataformas digitales y no precisamente por bueno motivos, pues luego de protagonizar una viral pela al aire con sus compañeros de trabajo en Sale El Sol, ahora han comenzado a recordarse cada una de las situaciones que lo han catalogado en redes sociales como el conductor “más odiado de México”.

El pasado 8 de septiembre la televisión tuvo otro momento que ya ha trascendido al largo historial de la sección “México mágico”, pues el periodistas de espectáculos amenazó con renunciar al matutino Sale El Sol si no despedían a una de las conductoras, pues acusó a Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado de aparentemente querer desacreditarlo, todo esto ocurriendo en vivo y donde incluso hasta Álex Kaffie terminó siendo parte indirectamente de la discusión.

“Pónganse a trabajar, saquen sus notas”

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Aunque el historial de peleas es largo, la gota que derramó el vaso fue la viral discusión que se presentó en Imagen Televisión, pues no solo protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la tv mexicana, sino también sus amenazas en contra de sus compañeras fueron tomadas como un acto machista y misógino que demostraba como todavía dentro de la industria del entretenimiento este tipo de prácticas siguen siendo ejecutadas.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver esperen, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, externó Infante en contra del resto de sus compañeros.

“El borrachito de Michelle Rubalcava”

Las acusaciones referían a un problema de alcoholismo (Foto: Getty Images) (Foto: Instagram/@michrubalcava)

Tras el reciente conflicto, el periodista salió en contra de ex miembros del matutino, señalando que el presentador: “Se pone borracho, le tira la onda a quien no debe tirarle la onda, a los señores ejecutivos, esa es la verdad, el borrachito de Michelle Rubalcava”, motivo por el que lo habrían despedido.

La respuesta en negativa fue casi inmediata: “En el fondo me da lástima! Nos ha quitado a tantos el pan de la boca por su represión, frustración y poco talento que no sabe todo lo que le va a cobrar la vida y de corazón no le deseo nada malo pero ni modos karma es karma”, escribió Rubalcava desde su cuenta de Twitter.

Gustavo Adolfo Infante se burló de Alfredo Adame con chistes transfóbicos

Gustavo Adolfo Infante se burló de Alfredo Adame por supuesta relación con una mujer transexual

La enemistad entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se ha convertido en una guerra mediática que no conocen de ética ni límites. Luego de que una revista de espectáculos publicara una supuesta relación que mantenía el actor con una integrante de la comunidad LGBT+, ahora el presentador ha utilizado sus redes sociales para burlarse de ello.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor demostró que utilizará cualquier recurso para enfrentar a su enemigo público, por lo que la supuesta relación fue motivo de burla hacia el actor -aún cuando no tendría nada de malo salir con una mujer trans y por lo tanto la acción es transfóbica-. “Me informan qué hay siete audios de llamadas de amor entre esta persona transexual y ‘El Rey del Rating’ (ja, ja, ja) #AlfredoAdame”.

Sergio Mayer y las mil acusaciones en su contra

La discusión ya llegó hasta el terreno legal Fotos: Getty Images

Posiblemente el caso más viral de una disputa pública de parte del presentador es con el político e integrante de Garibaldi, pues durante los últimos meses la guerra mediática de polémicas declaraciones ha escalado al grado de que se han señalado vínculos con el narcotráfico, relaciones con trabajadoras sexuales y hasta la muerte de una persona, según Infante, por culpa de Mayer.

