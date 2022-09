Laura Bozzo anunció su retorno a la televisión mexicana: “¡La momia está de regreso!”

La presentadora regresará a Imagen Televisión (Foto: Instagram/@quepaselauratv)

Imagen Televisión no pierde la fe en los programas de formato talk show -contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate-, pues después de la salida de Rocío Sánchez Azuara, han decidido renovar el proyecto con Laura Bozzo que se frenó por su participación en Telemundo.

Que pase Laura conservará su nombre y concepto, pues es importante recordar que el pasado 18 de abril el programa fue estrenado con grandes expectativas pero rápidamente salió del aire debido a un mal nivel de audiencia, la competencia de su enemiga en la televisora del Ajusco y su participación exitosa y viral en La Casa de los Famosos 2. Con un panorama muy diferente, es la misma Laura Bozzo quien ya anunció de una forma muy cómica su regreso a la televisión mexicana.

“¡Y seguimos con el chisme! Porque aquí, aquí la tía loca, ¡La Momia! ¡Está de regreso!, no se lo pueden perder. Bienvenidos señoras y señores, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y cuando todos pensaban que estaba muerta, la momia está de regreso”, inició la presentación que le dio Bozzo a su programa vía Instagram.

Como era de esperarse, la conductora no dudó en recordarle al público que ella inició e hizo popular el formato que ahora es uno de los más famosos en México y Latinoamérica, por lo que el título de la reina del rating seguirá siendo ella:

“Porque esta momia hace 30 años inició con Laura En América lo que es el talk show, muchas me habrán copiado, otras habrán querido imitarme pero nadie jamás igualarme. Muy agradecida de verdad y prepárense porque por Imagen aquí viene lo bueno”, agregó.

Por si las cosas no hubieran quedado ya claras con sus videos que han comenzado a obtener gran popularidad en redes sociales, debido a que todos aquellos apodos que le han puesto sus detractores han sido bien recibidos por la peruana, “la ganadora sin corona” de La Casa de los Famosos 2 también dedicó una palabras a su retorno a México.

La conductora aseguró que no dejará que le quiten el título de "reina del rating" FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

“La momia está de regreso feliz porque amo este formato después de 30 años demostrando que la edad no tiene nada que ver, no dejen de soñar y si pasan por lo peor recuerden mientras haya vida podemos volver a empezar de la mano de mi señor Jesús”, compartió en sus agradecimientos de redes sociales.

Tras la noticia, los comentarios en redes sociales han mostrado un nuevo interés por ver el show, algo que no ocurrió la primera vez que Bozzo se presentó en la nueva televisora ya que venía de ser prófuga de la justicia mexicana, algo que le había dado muy mala popularidad y que después logró recuperar tras su participación en el programa de Telemundo, situación que la convirtió en “un meme viviente”.

La presentadora ha ganado muchos seguidores por sus memes (Fotos: Twitter)

“No me interesa ni en lo más mínimo este tipo de programas pero vamos, Laura es un meme andante que merece ser visto todo el tiempo”. “Después de LCDLF me volví súper fan de Bozzo y aunque ni me late eso del talk show, no dudo que será divertido y tendremos nuevos memes, que es por lo que la amamos ahora”. “Que pase la momia a, ja, ja. De verdad que esta señora me ha robado el corazón y solo por eso si la vería en ese tipo de programas que de verdad solo un tonto los cree”, expresaron en redes.

