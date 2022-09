“Sí me dio penita”: Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Juanpa Zurita tras criticarlo por ayuda del sismo de 2017

Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Juanpa Zurita tras criticarlo por ayuda del sismo de 2017 (Foto: Instagram/@elminutotv)

Pese a haber tenido una de las semanas más complicadas y polémicas de su carrera como periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante no frenó sus proyectos individuales, por lo que su esperado “cara a cara” con Juanpa Zurita llegó dejando controversiales confesiones y hasta una disculpa inesperada.

Aunque hace unos meses nadie lo hubiera considerado posible debido a un pasado lleno de ataques públicos, el popular influencer fue el invitado semanal del presentador a su programa El Minuto Que Cambió Mi Destino. Como era de esperarse, en algún punto del exitoso programa de Imagen Televisión ambos tuvieron que retomar sus peleas, siendo el titular quien tuvo que ofrecer una disculpa, algo que ha sorprendido en redes ya que no es “su estilo”.

“Ya hace un año y medio terminamos la misión y ahora que viste tú el documental, porque ya lo viste, que se estrena el 17 de septiembre y se llama 3:14 el reto de ayudar por Prime Video, pero tú que ya lo viste y recordaras ese momento cuando estabas haciendo la crítica al proyecto, ahora que ya viste qué pasó por dentro”, comenzó Juanpa antes de ser interrumpido por la inesperada disculpa.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que esta impresionado con el trabajo del youtuber (Foto: Instagram/@elminutotv)

“Sí me dio un poco de penita, la neta, cuando me vi. O sea, ustedes lo van a ver, ojalá lo vean, hay una parte donde te topas con pared y ya o hay pa’ adelante, ya no hay manera de seguir el proyecto y cómo lo resuelve, pero bueno no se los quiero, como dicen los chavos, spoilear”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

Aunque en ningún momento se presentó algún tipo de tensión entre el actor de Netflix -Luis Miguel: la serie- y el comunicador, más de uno recordó que hace cinco años atrás, luego de temblor que arrasó con México -el 19 de septiembre del 2017 -, el creador de contenido aseguró que tenía que hacer algo al respecto y fue así que se decidió ayudar a las personas damnificadas, sin embargo, su falta de experiencia en el tema provocó que los procesos de ayuda se alentaran, causando a su vez, la crítica del ojo público, siendo el presentador de Sale El Sol uno de sus principales detractores públicos.

Juanpa Zurita dio más detalles sobre su viral proyecto (Foto: Instagram/@elminutotv)

Justo por ese motivo, el creador de contenido en internet aseguró los motivos por los que en el pasado incluso había contemplado no invitar a Adolfo Infante a ninguna de las presentaciones de sus proyectos así como del mismo documental:

“Mucha gente me dijo que no te invitara, que el ego y no sé qué. Y dije: ‘Aquí no hay ningún tema de ego, y al final si no hay cola que te pisen, que mejor que podamos inspirar a la gente, que mejor que Gustavo, que al final tiene una plataforma súper importante y a diario está comunicando cosas, puede ver que sí existen las buenas acciones’”, dijo Zurita.

El proyecto por el que inició la pelea entre Zurita y Adolfo Infante

"13:14 el reto de ayudar" es el nombre del proyecto (Foto: Instagram/@juanpazurita)

13:14 el reto de ayudar es el resultado final de una serie de acciones sociales que comprometieron gravemente la carrera del youtuber, pues después del fuerte sismo del 19 de septiembre de 2017, Juanpa creó Love Army México, nombre de la iniciativa que creó Zurita, con el cual logró ayudar a 47 familias de Ocuilan, Estado de México, que perdieron todo su patrimonio.

Aunque ahora es una realidad que incluso está próxima a estrenar el esperado documental, en su momento el comunicador no dudó en criticar y cuestionar las intenciones, pues aseguró que todo era con un fin de egos y publicidad a base de el dolor ajeno.

SEGUR LEYENDO: