“Cobarde y patético”: Sergio Mayer explotó de nuevo contra Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante a continuado enviando mensajes contra Sergio Mayer luego de que el actor lanzara una carta para Imagen Televisión con el objetivo de que saquen al periodista de la empresa por su comportamiento

La polémica por las acusaciones que hizo Gustavo Adolfo Infante en contra de sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alavarado el pasado jueves sigue tomando fuerza, pues Sergio Mayer es uno de los que tachó al periodista de misógino, por lo que nuevamente se encuentran peleando en redes sociales. En una uno de sus últimos mensajes, Mayer inclusive mencionó que le da lástima ver a Infante “comiendo kk”.

Desde la tarde de ayer, Sergio Mayer se fue contra Gustavo Adolfo Infante por criticar a sus compañeras de Sale el Sol y amenazar con salir del programa si Joanna Vega-Biestro no se iba. El exdiputado envió una carta a los directivos de Imagen Televisión pidiendo que sacaran de la empresa al comunicador, a lo que Infante respondió a través de sus redes sociales, acusando al actor de supuestamente tener vínculos con narcotraficantes.

No obstante, Mayer no se quedó callado y también arremetió contra el titular de De Primera Mano, a quien dijo tenerle lástima por ser “patético”.

Por cierto no nos quedó claro qué pasó con las sexo servidoras q les contrataba @sergiomayer a los Hijos de Martha Sahagun? Y sus relaciones con el narcotraficante “La Barbie”? El mismo q ahora quiere deportar a la madre de su nieta. Como llamamos eso? — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) September 9, 2022

“Siiii. Acúsame con mi mamá. ¿Qué pasó? ‘Voy hablar con los ejecutivos, o se va Johana o me voy yo’. Verte ahí sentado, regañado, comiendo kk, das lastima, eres cobarde y patético”

Pero el actor no se detuvo ahí, pues luego de que Sale el Sol se posicionó respecto a esta polémica, comentando que “la violencia no nos conduce a ningún lado” y “no a la violencia y sí a la reconciliación”, entre otras cosas, haciendo que los tres conductores convivieran en el programa como si el escándalo no hubiera tenido lugar.

El integrante de Garibaldi criticó la decisión de la televisora de permitir que Gustavo Adolfo Infante se presentara nuevamente en Sale el Sol a trabajar y que, además, expusiera a Vega-Biestro y Alvarado a tener que conducir con él el programa. Incluso, cuestionó la forma en que el dueño de Imagen Televisión actuó.

Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro se presentaron en el programa y solo concordaron con que la situación se les salió de las manos (Foto: Captura de pantalla/Sale el sol)

“Lamentable ver que @ImagenTVMex en lugar de proteger y apoyar a @vegabiestro y @anamaalvarado las obligan y exponen públicamente ante este misógino. Ejecutivos hombres evidentemente. @OlegarioVazquez ¿Cómo erradicar la violencia de género con esos mensajes? ¿Y los valores?”, se lee en el tuit de Sergio Mayer.

Infante tampoco quiso quedarse callado, pues a través de su cuenta de Twitter aseguró que él va a “exponer públicamente” a Mayer este viernes a través del programa De Primera Mano, donde anteriormente ya se había peleado en vivo con el actor.

En otro tuit, Gustavo Adolfo tachó de corrupto a Mayer, esto debido a que el actor ha dicho públicamente que, si hubiera tenido el poder, hubiera deportado a Natália Subtil, mamá de su nieta Mila.

No te pierdas @deprimeramano hoy. Vamos a exponer públicamente quien es el “defensor” de la violencia, las mujeres y los niños. 3pm en @ImagenTVMex. https://t.co/ZA8h2wf2AA — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) September 9, 2022

“Y Mayer es corrupto y pretende deportar de México a Natália Subtil para quitarle a su hija. Y quiere ser Presidente”, escribió el presentador, citando una nota acerca de los comentarios que hizo el político acerca de su comportamiento en Sale el Sol.

Entre otros mensajes que lanzó el periodista de espectáculos contra Sergio se lee: “Hay que hacer una carta si se contemos cómo pretendes sacar del país a Natália Subtil para despojarla de su hija? Y que todos la firmen también”, “Cuenta a la gente como quieres deportar q Natalia Subtil para quitarle a su hija. Eso no será misoginia?”, “Pero sigues sin responder de tus nexos con la Barbie y el narco y con las sexy servidoras q Les llevabas a los hijos de la Dra Sahagún? Responde eso y luego te platico de ‘mi regaño’”.

