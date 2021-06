Así fue el encontronazo que tuvieron Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante en vivo

Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer se confrontaron por casi la mitad de "De Primera Mano" en vivo (Foto: Cuartoscuro)

Este martes Sergio Mayer asistió a diferentes programas para aclarar las razones por las cuales su show musical Sie7e fue cancelado días después de haber sido presentado por primera vez, también fue cuestionado sobre su participación en el caso de Héctor Parra, pero no se esperaba que Gustavo Adolfo Infante se fuera contra él en pleno programa en vivo.

Mayer fue invitado a De Primera Mano, programa en el que fue cuestionado por diferentes polémicas en donde él ha sido uno de los protagonistas, como lo es la forma que ha procedido la resolución de la herencia de José José a sus hijos y sus regalías.

Desde que el diputado comenzó su participación, el ambiente del programa comenzó a tornarse incómodo porque el periodista de espectáculos que lo lidera, Gustavo Adolfo Infante, fue cuestionado por los comentarios que ha lanzado anteriormente, pero éste sólo sostuvo sus comentarios.

Tanto Sergio Mayer como Gustavo Adolfo Infante no dejaban de señalarse y levantar la voz (Video: Twitter/@deprimeramano)

Mayer se molestó por las acusaciones que le estaban haciendo en vivo, por lo que también comenzó a defenderse. A pesar de sus argumentos, ya se habían preparado algunos videos de cuando Laura Núñez, ex asistente del cantante fue a De Primera Mano a hablar sobre cómo el actor cobraba por administrar la regalías del “Príncipe de la Canción”.

A ello continuó un video en donde Núñez aseguró que Mayer cobraba regalías de alguna empresa, podría ser de YouTube, pero no estaba segura. Los conductores del programa cuestionaron al actor de dónde era el dinero que recibía y fue lo finalmente hizo que explotara.

El diputado contestó: “Es cuestión de investigar, y eso demuestra cómo eres un manipulador de la información porque tú has dicho que hablaste con Monique, te dijo que había un contrato de confidencialidad lo cual es una mentira y te reté a demostrarlo”.

Gustavo Adolfo Infante pidió que el actor no lo señalara (Foto: Twitter Captura de pantalla)

Infante pidió que se mostrara una captura de pantalla de mensajes que la hijastra de José José había intercambiado con el periodista, en donde ella aseguraba que no contaba con los permisos necesarios para mostrarle los documentos probatorios y temía ser demandada por no proceder como debía.

La respuesta de Mayer continuó demostrando su molestia, pues dijo: “Aquí tengo notariado, apostillado, donde estoy dando autorización, te voy a empezar a desmentir para que veas cómo eres un mentiroso y mezquino, porque...”, y fue cortado por los demás presentes pidiéndole que no les hablara de esa forma.

Argumentó que él fue al programa con el fin de defenderse por haber sido acusado de lavado de dinero y tráfico de influencias por parte del periodista. Finalmente, entregó el documento en el que autoriza que cualquier persona que tenga un contrato con su firma y se hable de las regalías de José José, puede hacerlo público sin ninguna implicación legal.

Sergio Mayer fue acusado en vivo de ser "tranza" y de tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra (Foto: Twitter / @SergioMayerb)

Pero eso no basto para que ambos detuvieran la discusión que ya había comenzado, pues Infante le respondió que no podía acudir a su programa, señalarlo y levantarle la voz, a lo que Mayer respondió “a mí no me vas a decir qué hacer”.

Sergio fue cuestionado para qué o de dónde provenía el dinero que le entregaba al cantante y contestó “híjole, te podría decir que qué te importa”, pues aseguró que no había acudido al set sólo para ser cuestionado, sino para él cuestionar a Gustavo Adolfo sobre las acusaciones que había hecho en su contra, las cuales sólo no ha podido evidenciar con ningún tipo de documento oficial.

La discusión continuó y esta vez Infante tachó a Mayer de “tracala” y “tranza” además de haber abusado de su “podercito” como diputado, por lo que decidieron enviar el programa a un corto en el que presentaron otras noticias.

El programa tuvo que terminar según la programación, cortando la discusión entre Mayer e Infante (Foto: Twitter Captura de pantalla)

Aunque minutos después retomaron la entrevista con el actor, esperando que estuvieran más tranquilos, ambos continuaron levantando la voz e intentando hablar por encima del otro, además de que poco después Mayer se fue contra de los demás presentadores, decidiendo comenzar a ignorar completamente a Infante por momentos.

Al tocar el caso de Héctor Parra, Sergio invitó al periodista a denunciarlo por tráfico de influencias. “Estoy emplazando al señor a que demuestre que es tráfico de influencias, que vaya y haga la denuncia. Dos abogados, más él, son tres denuncias en mi contra, y yo voy a renunciar a mi fuero para que el señor pueda hacer la denuncia. Si no comprueban [...] entonces que el señor renuncie para demostrar la incongruencia”, dijo el diputado.

Finalmente, De Primera Mano terminó cortando la discusión de los famosos.

