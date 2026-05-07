México

Té de laurel: remedio natural para calmar la ansiedad y bajar el estrés

Considerado un remedio casero en hogares mexicanos, esta bebida se posiciona como una opción natural para quienes buscan mejorar su salud

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Considerado un remedio casero en hogares mexicanos, esta bebida se posiciona como una opción natural para quienes buscan mejorar su salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de laurel se ubica entre las infusiones más utilizadas en México para mejorar la digestión y reducir molestias estomacales. Gracias a su contenido de antioxidantes y compuestos como el eugenol, este remedio herbolario tradicional también contribuye a disminuir el colesterol y aliviar síntomas de ansiedad, según especialistas en medicina alternativa.

El consumo regular de té de laurel favorece el equilibrio del colesterol en la sangre. Sus hojas contienen aceites esenciales que actúan sobre los lípidos, facilitando la eliminación de grasas a través del metabolismo. Diversos estudios señalan que el laurel puede contribuir a mantener niveles adecuados de triglicéridos, un factor clave para la salud cardiovascular.

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En el aparato digestivo, el té de laurel promueve la producción de jugos gástricos y favorece la digestión de los alimentos. Personas con problemas como gastritis leve o digestiones lentas recurren a esta infusión para disminuir la sensación de pesadez abdominal después de la comida. El eugenol, principal compuesto del laurel, protege la mucosa intestinal y reduce la inflamación.

El eugenol y los antioxidantes reducen la inflamación articular

Persona en pijama sentada en la cama, sosteniendo una taza humeante. A su lado, una mesita de noche con un plato, una cuchara y una lámpara encendida.
Tomar té de laurel puede ser un aliado para quienes padecen digestiones pesadas, dolores articulares o altos niveles de ansiedad, debido a los compuestos activos que contiene esta planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de eugenol y flavonoides en el laurel ofrece beneficios antiinflamatorios. Pacientes con molestias articulares o enfermedades como artritis encuentran en el té de laurel un apoyo para disminuir el dolor y mejorar la movilidad. El consumo habitual ayuda a reducir la hinchazón y la rigidez, sobre todo en adultos mayores.

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Las propiedades antioxidantes del laurel previenen el daño celular causado por los radicales libres. Este efecto se asocia con una menor incidencia de enfermedades crónicas y una recuperación más rápida en procesos inflamatorios.

El té de laurel alivia la ansiedad y disminuye el estrés

El laurel contiene compuestos que actúan sobre el sistema nervioso, como el linalol y el eugenol. Estas sustancias tienen un efecto relajante y ayudan a estabilizar el ánimo. Consumir una taza de té de laurel puede disminuir los síntomas de ansiedad y favorecer el descanso nocturno.

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El té de laurel destaca por sus propiedades antioxidantes y compuestos como el eugenol, que ayudan a mejorar la digestión, controlar el colesterol y reducir molestias articulares, además de brindar apoyo para disminuir el estrés y la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen estrés cotidiano encuentran en esta infusión una herramienta para controlar la tensión muscular y reducir la agitación mental. El aroma del laurel también contribuye a crear un ambiente de calma, útil para quienes enfrentan jornadas laborales intensas o situaciones familiares demandantes.

La medicina tradicional recomienda incorporar el té de laurel en rutinas de relajación, especialmente antes de dormir o durante episodios de ansiedad. El ritual de preparación y consumo también suma a la sensación de bienestar.

Receta para preparar té de laurel

  1. Coloca tres hojas secas de laurel en una taza.
  2. Vierte 250 mililitros de agua hirviendo sobre las hojas.
  3. Deja reposar durante cinco minutos.
  4. Retira las hojas de laurel.
  5. Endulza con miel si lo prefieres.
  6. Se recomienda tomar una taza al día, preferentemente por las noches.
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