Ticketmaster liberará últimos boletos para conciertos de BTS en México hoy 7 de mayo

Se trata de la última oportunidad para ver a a la agrupación en concierto. (Gemini)

El ARMY mexicano aún tiene una última oportunidad para conseguir boletos para el primer concierto de BTS en la Ciudad de México.

A pocas horas del show inaugural del ARIRANG World Tour en el Estadio GNP Seguros, Ticketmaster anunció la liberación de un número reducido de boletos adicionales, resultado de ajustes y liberaciones de producción.

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¿A qué hora y cómo será la venta de los últimos boletos?

Los boletos estarán disponibles exclusivamente para la fecha del jueves 7 de mayo y se espera que se agoten en cuestión de minutos.

Según el comunicado oficial, la venta se realizará hoy, 7 de mayo, a partir de las 10:00 a.m. Los boletos se pondrán a disposición directamente a través del portal de Ticketmaster, siguiendo el sistema de fila virtual.

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Los boletos serán para el 7 de mayo. (Jovani Pérez/Infobae)

La sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la hora de inicio de la venta, por lo que se recomienda a los interesados iniciar sesión y unirse con anticipación para aumentar sus posibilidades de obtener un lugar.

Todos los boletos estarán disponibles bajo el esquema de “primer llegado, primer servido”, por lo que la rapidez y la puntualidad serán claves. La experiencia reciente de ventas similares indica que la demanda superará ampliamente la oferta, por lo que la recomendación es estar preparados con los datos de acceso, método de pago y una conexión estable a internet.

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Recomendaciones para comprar

El proceso para acceder a la compra de boletos es el siguiente:

Ingresa a la página oficial de Ticketmaster antes de las 9:30 a.m. y asegúrate de tener tu cuenta activa y actualizada.

A las 9:30 a.m. (aproximadamente), se habilitará la sala de espera virtual. Ingresa y mantén la página abierta; no actualices ni cierres la ventana para conservar tu lugar en la fila.

A partir de las 10:00 a.m., Ticketmaster comenzará a liberar los boletos. El sistema irá asignando turnos y si logras ingresar al proceso de compra, selecciona tus boletos lo más rápido posible.

Prepara con anticipación tu método de pago y verifica que tu información esté correcta para evitar contratiempos.

Cabe recordar que los boletos se venden en orden de llegada y es probable que la venta concluya en cuestión de minutos.

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No se ha anunciado una nueva liberación para las fechas del 9 y 10 de mayo, por lo que esta podría ser la última oportunidad para asistir al primer show de la banda en México durante esta gira.

Multitudinario saludo en el Zócalo: BTS y la presidenta Claudia Sheinbaum

Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (c), posando con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS durante una reunión en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORO)

La víspera del concierto quedó marcada por un evento inesperado: cerca de 50,000 fans se congregaron en las afueras del Palacio Nacional este miércoles para ver a los integrantes de BTS, quienes saludaron a la multitud desde el balcón principal tras una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En el acto, Kim Namjoon (RM) agradeció en español a los fans diciendo “Te amo, te quiero, muchas gracias”, mientras que Kim Taehyung (V) expresó: “La energía aquí es increíble”.

Vista del Zócalo, donde 50 mil fans se congregaron para ver a BTS. Mexico City Government-Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Sheinbaum, que compartió una foto con el grupo sosteniendo el nuevo disco de BTS, confesó ante los asistentes haber pedido al grupo que regrese el próximo año. La mandataria incluso intentó gestionar nuevas fechas tras el rápido sold out de más de 135,000 entradas en México, llegando a enviar una carta a su homólogo surcoreano para buscar apoyo.

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