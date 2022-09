El chiste con el que Adán Augusto insinuó que Ricardo Monreal es un “berrinchudo”

Adán Augusto bromeó sobre Ricardo Monreal (Foto: CUARTOSCURO)

En días pasados se especuló de una posible ruptura entre el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, luego de el primero no se hizo presente en las sesiones plenarias del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pese a que fue invitado.

Frente a la situación, el pasado lunes 5 de septiembre los dos aspirantes a la candidatura por la presidencia de México en 2024 dieron a conocer que sostuvieron una reunión, tras su asistencia a la toma de protesta del ahora gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. “Diálogo franco, diálogo respetuoso”, expresó Monreal a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, este miércoles 7 de septiembre el titular de la Segob se reunió con los legisladores de la bancada morenista en el Senado, así como con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ahí el gobernador con licencia del estado de Tabasco arremetió contra el coordinador de Morena en la Cámara Alta, pues insinuó que éste hacía “berrinches”.

El titular de la Segob se reunió con la bancada de Morena en el Senado (Foto: captura de pantalla)

Durante su comparecencia frente a sus compañeros de partido y aliados, Adán Augusto pidió una disculpa por no haber asistido a las reuniones plenarias, pero la cual suavizó con un chiste que pasó a impactar en Monreal. “Quiero pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado y convocado con tiempo -en este caso a las tres plenarias- se debía a un malentendido, a un berrinche, eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no”.

El chiste causó diversas risas entre los legisladores, así como en el mismo Monreal quien rápidamente desvió el comentario: “Narro, Narro”, refiriéndose al senador José Narro Cárdenas, quien también es oriundo de Zacatecas como el exdelegado de la Cuauhtémoc. Por su parte, Adán Augusto ironizó: “Lo digo por Narro”.

El comentario del miembro del gabinete presidencial encaja en las constantes inasistencia del zacatecano a determinados eventos públicos, como al llamado “mitin informativo” suscitado en Toluca, Estado de México en junio pasado donde Morena se perfiló para los comicios electorales en aquella entidad. A tal evento asistieron los rostros más pesados dentro del partido, con excepción de Monreal. En aquel entonces, el coordinador de la bancada guinda en el Senado declaró que él no dudaría en la aplicación de la ley en materia de los actos anticipados de campaña.

Por su parte, Monreal tampoco se hizo presente en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con quien en diversas ocasiones ha mencionado un distanciamiento, pues recientemente aseguró que tiene meses que no lo visita en Palacio Nacional.

Dos de las "corcholatas" se reunieron en Hidalgo el pasado 5 de septiembre (foto: Twitter/@ricardomonrealA)

En ese sentido, Monreal afirmó el pasado 24 de agosto que “ya está grande” para hacer berrinches”, al señalar que no se cambiaría de partido en caso de no ganar la encuesta para encabezar a Morena en los procesos electorales federales del 2024. “No, yo no soy un hombre de berrinches (...) Lo que me mantiene en Morena es que soy fundador y tengo 25 años luchando con el presidente”.

Entre tanto, la asistencia del tabasqueño a la reunión con las bancadas afines a la Cuarta Transformación se dio en el marco de la discusión legislativa sobre el paquete de reformas a la ley para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es una reforma que plantea incorporar administrativa y operativamente a la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la par del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y ahora a la Guardia Civil. No hay en todo el país un cuerpo de seguridad pública más profesional que ese”.

