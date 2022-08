Monreal confesó que no ha tenido contacto con AMLO: “Tengo varios meses que no lo visito”

Ricardo Monreal (Foto: Senado)

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), afirmó este 18 de agosto ante medios de comunicación que tiene varios meses sin visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional.

En rueda de prensa -en medio de los cuestionamientos sobre el proceso de elección para la renovación de la mesa directiva en la Cámara Alta- el senador morenista aseveró que mantiene la conversación con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en vez de con AMLO.

Y es que, envuelto en la disputa interna al interior de Morena para escoger a la persona que presidirá al Senado de la República, en donde cada facción del partido tiene a su candidato favorito, a Monreal se le cuestionó qué pensaba de que uno de los aspirantes recientemente visitó al jefe del ejecutivo en la sede del Ejecutivo federal, refiriéndose al legislador Gabriel García.

“Qué bueno, lo felicito porque yo tengo varios meses que no lo hago, pero él está bien, yo no tengo ningún problema. No me meto en eso, todos tienen derecho de ir a donde quieran”.

Monreal aseveró que tiene meses sin visitar a AMLO (Foto: @lopezobrador_ / Twitter (captura de pantalla)

Afirmó que su interacción con el titular del ejecutivo es limitada, pues trata de tener toda la comunicación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con quien -aseguró- tiene una “buena relación y colaboración”.

Luego de asistir al informe de actividades de la senadora Olga Sánchez Cordero, frente a la pregunta de quién era “su gallo” para tomar la dirigencia del órgano legislativo, el coordinador de la bancada guinda no quiso revelar su opción favorita: “Mi gallo es cualquiera de los senadores que salga. Todos son amigos míos y no me voy a pronunciar por nadie; voy a emitir mi voto ese día, pero no conviene que yo me pronuncie por nadie de mis compañeros porque a todos los respeto”.

Sin embargo, el ex jefe delegacional de la ahora alcaldía Cuauhtémoc se reunió en días recientes con los senadores morenistas y aspirantes a presidir la mesa directiva, José Narro Céspedes y Alejandro Armenta Mier, quien es señalado como el más cercano a Monreal.

El senador no descartó que otros perfiles al interior de Regeneración Nacional se inscriban a la contienda, pues “aún faltan muchos días”.

Hoy recibí a los senadores José Narro Céspedes (@NarroJose) y Alejandro Armenta Mier (@armentapuebla_), quienes me manifestaron su intención de continuar en la contienda por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. La democracia interna nos fortalece. pic.twitter.com/obDskyPM74 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 17, 2022

Por otra parte, Monreal Ávila habló sobre las declaraciones del ex gobernador de Baja California y senador, Jaime Bonilla, quien en tribuna el pasado 17 de agosto arremetió contra la actual gobernadora de la entidad y su compañera de partido, Marina del Pilar Ávila, por los recientes hechos de violencia que azotaron al estado la semana pasada.

Al respecto, Ricardo Monreal aseguró no estar de acuerdo con las declaraciones del legislador, no obstante, buscará un encuentro con él para fungir como mediador. En tanto, apuntó que las palabras de Bonilla no tienen porqué tener consecuencias al interior del partido.

“Aquí nadie puede ser reconvenido, es uno de los derechos constitucionales que tienen senadores y senadoras, y lo que se diga es una responsabilidad de cada uno que lo exprese, pero sí hay que hablar con él; es un hombre sensato”.

Señaló que su intención de hablar con él es para “tomar las cosas con calma, aclarar cualquier malentendido” y generar cohesión entre la bancada. “Tengo una clara visión del trabajo de la gobernadora, Marina, y creo que está haciendo su mejor esfuerzo”.

