Tras 93 años del PRI, Julio Menchaca rindió protesta como gobernador de Hidalgo: “Hoy es un día histórico”

Tras 93 años de gobernar en Hidalgo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), este lunes 5 de septiembre el integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca Salazar, rindió protesta como mandatario de la entidad.

Durante la toma de protesta en el recinto de Plaza Juárez, el ahora jefe del Ejecutivo local aseguró que “hoy es un día histórico” para el estado, ya que con la administración morenista se comienza a escribir un “nuevo capítulo” de la vida pública de Hidalgo.

Según indicó, este lunes inicia un nuevo régimen que permitirá la transformación en el estado, con el fin de construir “de la mano del pueblo, la anhelada alternancia”.

“Después de 93 años, la ciudadanía hidalguense decidió, de manera libre y democrática, hacer un cambio de rumbo, un cambio para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre”

Entre las acciones que realizará durante su gestión, el mandatario local señaló que se erradicará la corrupción y la impunidad para llevar los recursos públicos “a donde la gente los necesite”. “A partir de este día comenzaremos a combatir los abusos para desmantelar el sistema que nos ha lastimado a todos”, agregó.

Afirmó, además, que con la administración morenista inicia la lucha a favor de la igualdad de género, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y la comunidad LGBTTTI.

“La alternancia es hoy una realidad, la esperanza venció a la imposición, Hidalgo ya inició la transformación”

Asimismo, Menchaca Salazar sostuvo que se vivirá en “un auténtico Estado de Derecho”, por lo que se invertirá en programas que garanticen el acceso a la justicia, la seguridad, el empleo, la salud y la educación.

“De manera estrecha y coordinada con el Gobierno de México, daremos pasos firmes con el fin de llevar bienestar a nuestro pueblo, complementando los programas federales con proyectos realmente viables. (...) Construiremos un gobierno con proyectos realmente viables (...) bajo las premisas de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

