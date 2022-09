El abrazo de Alito Moreno y Adán Augusto López en medio de la crisis de Va por México

Los internautas llamaron "El beso de Judas" al abrazo entre Alito Moreno y Adán Augusto (Foto: Twitter/@FerCanalesF)

Por medio de redes sociales circuló un video en el que se puede apreciar cómo sostienen un abrazo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados.

El suceso causo polémica puesto que se dio después de que el PRI lanzara una propuesta apoyando la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, rompiendo el pacto anteriormente realizado en la alianza del PAN, PRI y PRD, Va por México.

El clip mostró el momento en el que el titular de la Segob se acercó al diputado tricolor mientras ambos sonreían amenamente. El momento fue capturado en medio de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 1 de septiembre.

"El beso de Judas" así o más claro...

Adan Augusto López Hernández, abraza a Alejandro Moreno "Alito" en visita al Senado de la República, para acordar con el partido morena y sus aliados acciones de apoyo a López Obrador.@adan_augusto @alitomorenoc @RicardoMonrealA pic.twitter.com/6PsbQ9IlgR — Eduardo RamosFusther (@RamosFusther) September 7, 2022

Durante el efusivo contacto se puede notar que se susurran en el oído por un momento, hecho que ha causado controversia entre los internautas.

Por otro lado la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaen Zarmeño, fue la persona que reveló primero el acercamiento entre ambos partidos, en su tuit dio a conocer su pensamiento: “Pactos diabólicos de conveniencia, no saben ser oposición, solo se acomodan”, dando a relucir su molestia por romper la Moratoria Constitucional que ya habían acordado.

A pesar de toda la controversia, Adán Augusto negó la existencia del supuesto acuerdo para apoyar la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el dirigente del PRI, la víctima de cada semana de Layda Sansores, Alejandro Moreno.

Eso pasó en la rueda de prensa realizada posteriormente a la reunión con los senadores de Morena y sus aliados, cuando el funcionario fue cuestionado severamente en redes sociales por lo sucedido en la Cámara de Diputados.

A la interacción entre ambos partidos, los usuarios de Twitter mencionaron que habían revivido el PRImor (PRI x Morena) (Foto: Cuartoscuro)

“Sí saludé a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como con todas las fuerzas políticas. No es un asunto de amistades y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opinión. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco”, aseguró durante la conferencia.

Por la mañana del miércoles 7 de septiembre, Va por México, experimentó una nueva avalancha de movimientos, pues las dirigencias del PAN y PRD anunciaron la suspensión momentánea de la alianza.

En un pronunciamiento conjunto, Marko Cortés y Jesús Zambrano dieron a conocer su inconformidad ante la iniciativa presentada por la diputada priista, Yolanda de la Torre, para la reforma constitucional en la prorroga en las tareas de seguridad del Ejército.

“Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país, el PAN y PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral”, declaró minutos antes de que Alito diera su postura ante la situación.

@adan_augusto @LaydaSansores no se puede confiar en este tipo de personas, se rumora que hay un pacto con Alito Moreno por lo de la Guardia Nacional, esperemos que no sea así. La mesa instructora está conformado por dos opositores y se necesitan tres votos está complicado el caso https://t.co/2Wp40szdvH — Jaf 4T 🇲🇽 👍👊 (@JorgeElite19) September 7, 2022

El líder priista en su conferencia de prensa aseguró que la alianza no estaría en riesgo: “Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD y por supuesto que se respetan sus posturas”, expresó firmemente.

De qué trata la iniciativa presentada por Yolanda de la Torre

La diputada del PRI, presentó una iniciativa de Ley para extender de 2024 a 2028 el plazo en que el titular del Ejecutivo federal pueda recurrir al Ejército y la Marina Armada en labores de seguridad pública, bajo el argumento de que estos años adicionales permitirán consolidarse a la Guardia Nacional, que también está por integrarse a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

