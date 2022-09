“No habrá dedazo”: el camino de Morena rumbo al 2024 entre las “corcholatas” y Monreal

Morena y AMLO tienen un difícil camino rumbo a la elección del 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En menos de dos años se realizará la sucesión presidencial en México, por lo que los diferentes partidos políticos han comenzado a perfilar a sus mejores cuadros de cara a uno de los comicios más importantes e históricos en el país, en los que se enfrentará, entre muchas cosas, uno de los primeros roces internos -de dimensiones nacionales- del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el partido en el poder se dará durante la elección del candidato a la Presidencia de la República, que se tiene previsto que ocurra después de los comicios del 2023, pues, aunque muchos han levantado la mano en pro de una oportunidad, son cuatro los personajes morenistas que se perfilan como los integrantes de la cuaterna entre la que estará la disputa.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), son los tres personajes presuntamente favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para sucederlo, los cuales han recibido el nombre de las “corcholatas”.

Sin embargo, existe un personaje más podría generar discordia, se trata del coordinador de la bancada de Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, mismo que ha señalado que, aunque no es el favorito del mandatario mexicano, él seguirá trabajando para que sea el elegido por la militancia de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Ricardo Monreal se ha llamado a sí mismo el "menos favorito" del presidente rumbo al 2024 (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Ante ese panorama que ya está generando controversias, Infobae México charló con el doctorante Héctor Alejandro Quintanar Pérez, autor de Las raíces del Movimiento de Regeneración Nacional (2017), el cual compartió su visión del partido de cara a la sucesión presidencial y la disputa interna del partido guinda.

En primer lugar, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó que el término “corcholatas” tiene una connotación que incomoda al interior de Morena, específicamente porque parece que hace alusión al “dedazo” que se popularizó durante las décadas donde gobernó todo el país el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, cuando se decía que el presidente en turno elegía a su sucesor, sin que la militancia priista formara parte de la decisión.

“Uno de los errores es tratar de interpretar al nuevo régimen y a López Obrador y a Morena y a la Cuarta Transformación con los términos del viejo régimen”

Por lo que expresó que se necesita un análisis del partido guinda alejado de la herencia priista, pese a que ésta fue la que formó el pensamiento político del México moderno, pues señaló que una de las principales batallas por las que el instituto político ha peleado es por una nueva forma de hacer política interna.

El método de la encuesta pudo causar el distanciamiento de AMLO y Ebrard (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

No obstante, pese a que negó que López Obrador vaya a incidir directamente en la elección del candidato a la presidencia, Quintanar Pérez reconoció que sí puede haber una decisión que éste tome y es el método en el que se va a elegir al candidato.

Históricamente, desde que formaba parte del Partido de la Revolución Democrática, el tabasqueño ha mostrado su predilección por las encuestas, mismas con las que ganó las candidaturas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como las veces que fue candidato a la titularidad del Ejecutivo Federal

“Yo no sé de dónde sale esta idea de que él quiere conformar una especie de nuevo ‘dedazo’ y de un nuevo maximato, donde su sucesor o sucesora le obedezcan, me parece que esas interpretaciones no tienen sustento. Lo que sí podemos esperar en esta dinámica de las llamadas ‘corcholatas’ es que López Obrador no va a emitir ningún tipo de ‘dedazo’ para seleccionar a su candidata o candidato predilecto, pero sí puede haber un ‘dedazo’ para seleccionar el método para elegir al candidato”, explicó ante los micrófonos de este medio.

El futuro de Monreal: de la traición al trabajo militante

AMLO vs Monreal: el “fuego amigo” con miras a la presidencia en 2024. (Fotoarte: Infobae México/ Jovanni Pérez Silva)

Pese al optimismo porque las relaciones en Morena continúen en buen puerto, el nombre de Ricardo Monreal se ha presentado como una alerta, especialmente por sus aspiraciones a la Presidencia de la República y su lejanía con las otras “corcholatas”.

A esta coyuntura partidaria también se refirió el académico, mismo que señaló los riesgos que el coordinador de los senadores de Regeneración Nacional podría cometer si decide “traicionar” al movimiento y acceder a participar en los comicios nacionales junto a la oposición.

En un primer momento, recalcó la importancia y protagonismo que el exgobernador de Zacatecas ha obtenido en el Poder Legislativo, ya que ha sabido crear acuerdos con los diferentes partidos, así como para dirimir asperezas al interior del instituto; no obstante, no cree que dicha actuación vaya a ser primordial para ganar simpatía frente a los electores.

“Monreal es un actor político con cierta sagacidad burocrática y cierta sagacidad parlamentaria, que tiene una fuerza, pues, más o menos relevante al interior de Morena y de su burocracia, así como de los cargos que ha ganado de 2018 para acá, pero a nivel de la ciudadanía y de los electores, en general, no tiene un papel relevante, quizá representa una fuerza regional en Zacatecas, en algunos focos del país, pero nada más”, explicó.

Asimismo, reconoció que el también exjefe delegacional de Cuauhtémoc podría ganar algún otro cargo de elección, pero difícilmente el Ejecutivo Federal; empero, recalcó que, en caso de unirse a la coalición Va por México (que se encuentra suspendida temporalmente, pero que es conformada por el PRI, PAN y PRD), podría ayudar a estos partidos a obtener “números rescatables”, ya que tendrían una actuación “más o menos competitiva”, pero, sentenció, difícilmente podría vencer a Morena.

“La oposición y Monreal aprovecharían mutuamente sus propias desesperaciones”

Finalmente, Quintanar Pérez confió en que, tal como ocurrió en 2017 cuando Monreal se inconformó con la elección de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el diálogo entre AMLO y el senador bastará para que Morena siga unido.

