“Ya estoy grande para hacer berrinches”: Ricardo Monreal negó irse con la oposición para elecciones 2024

Ricardo Monreal recordó que lleva 25 años a lado del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, negó que se vaya a pasar a algún partido de oposición para competir en 2024, en caso de que no sea el elegido como candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su visita a Acapulco, Guerrero, el también coordinador de la bancada del partido guinda apuntó a que “ya está grande” para realizar “berrinches” que respondan a cuestiones políticas, puesto que resaltó que, en este punto de su vida, los únicos que realizan berrinches son sus nietos.

“No, yo no soy un hombre de berrinches, mis nietos son muy berrinchudos, (por ejemplo) una que se llama Eva es muy berrinchuda, pero yo no, yo ya estoy bastante grandecito”, explicó a los medios presentes.

Monreal recordó que lleva 25 años trabajando a lado del presidente López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, aunque negó que esté en sus planes cambiar de partido político o de representar a la oposición, el legislador reconoció que no descartaría ninguna opción en su vida, por lo que no cerró definitivamente la puerta para transcurrir su carrera desde otra trinchera.

No obstante, Monreal Ávila se encargó de explicar que continúa en el partido guinda, debido a que es fundador; además, de llevar más de 25 años luchando a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que sentenció que seguirá hasta que se trastoque su dignidad.

“No, no, no sé. Yo no quiero descartar nada porque mi vida está siempre sacudida por adversidades y lo que me mantiene en Morena es que soy fundador y que tengo 25 años luchando con el presidente, pero también mi límite es la dignidad y hasta que la dignidad te tolere, lo vamos a estar haciendo, cuando ya la dignidad no te lo permita, pues no tienes nada qué hacer”, puntualizó.

Ricardo Monreal recordó su pasado en el PRI (Foto: Captura de pantalla Twitter/@letroblesrosa)

Su declaración se dio un día después de que, desde el pleno del Senado de la República, el político zacatecano recordó cómo fue que lo excluyeron a finales del siglo pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de reunirse con personajes críticos al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Con base en lo que comentó, en 1997 el escritor Manú Dornbierer publicó su libro La neta, en aquel entonces Monreal Ávila también se desempeñaba como senador de la república y, según explicó, era un aspirante muy fuerte a ser gobernador del estado de Zacatecas.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal estaba encabezado por el presidente Ernesto Zedillo y estaba entrando en la segunda parte del mismo, el cual estaba siendo fuertemente golpeado en materia económica; sin embargo, el actual morenista aceptó la invitación de Manú, el cual presentó su texto en Zacatecas, sin saber que presuntamente se encontraba cavando su tumba.

“Cometí la osadía de ir a presentar el libro, aunque defendí la posición (política) del Presidente de la República, eso me costó la persecución política y la exclusión para ser considerado candidato a gobernador por el PRI”, comentó; no obstante, el político sí ganó la gubernatura, solo que con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

AMLO realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno y lo acompañaron sus "corcholatas"; sin embargo, sobresalió la ausencia de Ricardo Monreal (Foto: Presidencia de la República)

La anécdota de Monreal recordó la situación que actualmente se está viviendo con selección de los perfiles que competirán en las Elecciones del 2024, pues ésta cada día se vuelve más reñida; aunque sobresale lo que está aconteciendo en el Morena, el partido que, de acuerdo a las encuestas, lidera la preferencia electoral.

Y es que, aunque el mandatario López Obrador ha negado que sea él quien va a elegir al candidato del partido guinda, la opinión personal ha comenzado a apuntar a las tres “corcholatas” que podrían tener su lugar más que asegurado para la la contienda interna, puesto que son los personajes que comúnmente acompañan al mandatario en los eventos oficiales.

SEGUIR LEYENDO: