Sylvia Pasquel reveló que Alejandra Guzmán se negó a cantar para Silvia Pinal

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán (Fotos: Getty Images)

El que ya ha sido calificado como “el evento del año” en los espectáculos ha sido el homenaje que a la primera actriz Silvia Pinal organizó la Secretaría de Cultura del gobierno federal en concordancia con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Fue este lunes 29 de agosto cuando la actriz fue reconocida por las autoridades a sus 73 años de trayectoria, en la que ha participado en más de 100 proyectos en cine, televisión y teatro. Múltiples y reconocidas personalidades del ambiente artístico mexicano se dieron cita para honrar la aportación de Silvia Pinal al arte y la cultura, y a la primera actriz se le vio de lo más feliz.

Aplaudiendo, enviando besos y alzando las manos, fue como la creadora de Mujer...casos de la vida real se dejó ver desde el palco de honor del Palacio de Bellas Artes, el histórico recinto cultural ubicado en Ciudad de México, donde sólo las más grandes figuras de la cultura han logrado conquistar un espacio.

Homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes.

Famosos como Gabriel García Márquez, Juan Gabriel, José José y María Félix han sido homenajeados en el hermoso recinto, pero la gran particularidad de este evento es que ha sido un reconocimiento en vida, por lo que la emoción estuvo “a flor de piel” como lo comentó Stephanie Salas, nieta de la actriz, en el evento.

La ex de Luis Miguel y madre de Michelle Salas formó parte de la presentación de un fragmento del musical ¡Qué tal, Dolly!, junto al actor Alan Estrada. Dicha obra de teatro es una de las más emblemáticas en las que participó Silvia Pinal, por lo que su interpretación fue un momento conmovedor.

La hija de Sylvia Pasquel fue la única integrante de la llamada “dinastía Pinal” que se presentó en un número especial para la ocasión y, aunque Alejandra Guzmán sí acudió y estuvo presente todo el tiempo al lado de su famosa madre, la rockera no fue parte de ningún performance sobre el escenario.

Y es que llamó la atención que la cantante de Hacer el amor con otro, al dirigir unas palabras a su mamá, casi al finalizar el evento, hizo una declaración que causó revuelo y generó especulaciones.

“Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco”, expresó la cantante de 54 años, quien agregó:

“Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo; gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días tan bella”.

Pese a sus conmovedoras palabras, la Guzmán fue objeto de especulaciones y el público comenzó a preguntarse por qué expresó que “no le tocó cantar”. Pero ahora ha sido Sylvia Pasquel, quien desde un inicio se puso al mando del evento, la que aclaró la situación expuesta por su hermana menor.

La actriz de Con el diablo entre las piernas aclaró que fue la propia Alejandra quien se negó a cantarle a su madre en Bellas Artes, pue, a su decir, sólo quería estar a su lado acompañándola.

Así lo declaró en el programa de radio de Javier Poza la mañana de este martes 30: “No quiso, yo le mandé WhatsApp, Javier, explicándole lo del homenaje, todo lo que iba a pasar en el homenaje. Y en ese WhatsApp le puse qué se iba a hacer y que estaría muy bonito que ella participara cantándole a su madre una canción y no quiso. Ella le habló a Efigenia (la asistente personal de Silvia Pinal) y le dijo ‘nada más voy a ir como hija, yo no voy a ir a trabajar’”, expresó.

La madre de Stephanie Salas aclaró que si su hermana hizo ese comentario en el escenario de Bellas Artes para que el público pensara que no fue requerida su actuación, quizá lo logró, pero que ella tiene argumentos para probar que sí estuvo invitada a cantar desde un inicio.

“Yo creo que si hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que yo invité a mi hermana… ella no quiso. Y si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró. Pero puedo demostrar que sí estaba invitada”, expresó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: