Qué dijo Michelle Salas sobre sus hermanos, los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Michelle Salas se muestra más dispuesta a hablar sobre su familia que sobre sus polémicas (Foto: Archivo)

Aunque Michelle Salas no es muy afecta a hablar de su vida personal y cada que se ve envuelta en una polémica la influencer decide medir sus palabras ante la prensa, cuando se trata de abordar su relación con su familia, se muestra más abierta y hasta sonriente.

La modelo de 32 años tuvo un reciente encuentro con la prensa, en el que se refirió a sus medios hermanos Miguel y Daniel, los hoy adolescentes que Luis Miguel procreó al lado de la actriz Aracely Arámbula.

Breve, pero contundente fue la declaración que la bisnieta de Silvia Pinal ofreció a la prensa en un encuentro a su llegada a la ciudad de Monterrey: “Los amo, los quiero mucho”, dijo sobre los chicos que actualmente tienen 13 y 14 años, y lanzó un beso a la cámara, haciendo evidentes sus sentimientos a los hijos menores de “el Sol”.

Aracely Arámbula rehizo su vida después de tener dos hijos con Luis Miguel (Foto: Instagram AracelyArambula, LMXLM)

La declaración de la influencer de moda surge luego de que hace unos días Aracely Arámbula expresara la gran relación que existe entre la también hija de Stephanie Salas y los adolescentes, asegurando que siempre se mantienen en constante comunicación.

“La familia es lo principal, ellos también le escriben y la quieren. Ojalá que coincidan, porque ella no vive acá”, dijo la actriz de Soñadoras al programa Ventaneando a finales de mayo.

Por otro lado, Arámbula aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Michelle: “Se escriben y todo. Cuentan con ella, ella con ellos y conmigo también [...] Mi reina, ya la quiero ver, Michelle aparece”, añadió.

Son pocas las imágenes que se han dado a conocer de Miguel y Daniel (Foto: Archivo)

Ya en abril de 2021, Michelle Salas había confirmado al programa De primera mano que sí tiene una gran relación con sus hermanitos y con Aracely Arámbula: “Obviamente, convivo con mis hermanos. Mira yo siempre estoy en contacto con mi familia, con mis hermanos y con su mamá también, porque son mis hermanos, es mi sangre”, comentó entonces.

En diversas entrevistas Arámbula ha explicado que Daniel y Miguel tienen una buena relación con su familia paterna, aun a la distancia.

Así recordó la actriz cuando ambos adolescentes le reclamaron por hablar de ellos con la prensa sobre sus dotes artísticos de cara al futuro: “Lo vieron en la tele y me dijeron ‘¡mamá por qué dijiste eso!”. ‘Bueno, porque sé que a ustedes les gusta un poquito”, concluyó sobre la protesta que le hicieron sus hijos.

Arámbula y Luis Miguel se separaron en 2009 sin comunicar el motivo (The Grosby Group)

Es rara la ocasión en el que la actriz permite que sus hijos salgan a escena pública, hace poco la actriz ofreció unas declaraciones para la revista TVNotas sobre el porqué a sus hijos no les gusta aparecer en pantalla: “Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, externó a finales de febrero del 2022.

Fue en 2009 cuando la entonces pareja decidió separarse sin dar explicaciones de la razón por la que habían tomado esta decisión. A pesar de que, en apariencia, la actriz y el cantante vivían una relación de ensueño aunque alejada del ojo mediático.

Los niños son mantenidos en bajo perfil y resguardados por su madre (Foto: Archivo)

La historia de amor entre los dos icónicos artistas se pensó que se tocaría en la serie biográfica de Luis Miguel; sin embargo, no fue así a petición exprés de la misma Aracely Arámbula.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

SEGUIR LEYENDO: