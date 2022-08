Por qué Adela Micha no asistió al homenaje de Silvia Pinal a Bellas Artes

(IG: adelamicha) / Foto: Instagram/@takebtake

Durante la última semana de agosto se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes un magno evento en honor a la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, al hecho se dieron citas sus familiares, amigos y gente del medio del espectáculo que le rindieron un merecido tributo a su trayectoria de más de 50 años en el espectáculo mexicano.

Como era de esperarse, la Gran Dama fue homenajeada de igual forma por los medios nacionales que la han acompañado a lo largo de su vida fuera y dentro de los espectáculos, sin embargo, no todos pudieron acceder al exclusivo recinto ubicado en la CDMX.

Uno de los grandes ausentes fue las cámaras del programa La Saga de la conocida periodista mexicana, Adela Micha, bajo este contexto, la también presentadora fue cuestionada en su programa Te lo Dijo Adela sobre si había sido invitada al evento en Bellas Artes.

“Alguien me estaba diciendo por aquí que, si no fui invitada, no; de hecho, pedimos acreditación por parte de La Saga para que pudiéramos ir a cubrirlo y nos dijeron que pues no”, dijo durante su programa la ex presentadora de Televisa.

Ante la negativa de que no se le permitió asistir al evento, a ella o a su equipo, Adela expresó que le dio gusto ver a Silvia Pina disfrutando de su merecido homenaje junto a su familia y amigos del medio del entretenimiento.

“Pero a mí me da un gusto enorme, la vi bien, en silla de ruedas, pero movía los piecitos (era supercompleta, hacía de todo) antes así eran las actrices”, enfatizó la conocida comunicadora de 59 años.

Cabe recordar que durante la etapa en la que Silvia Pinal se encontraba lejos de los escenarios debido a que sufrió los estragos del COVID-19, la conocida presentadora de televisión hizo unos desatinados comentarios sobre la salud de la última Diva del Cine de Oro en México, hecho por el cual, tal vez, la importante dinastía del entretenimiento en México decidió no otorgarle la acreditación al homenaje de la Gran Dama.

Fue a finales de diciembre del 2021 en el programa Me lo dijo Adela, donde la periodista mexicana, Adela Micha, expresó que la actriz Silvia Pinal “ya se va a morir”, luego de que la intérprete de 90 años fue hospitalizada debido a una hipotensión y posterior contagio de COVID-19.

La conductora de Me lo dijo Adela recibió la noticia de la hospitalización de Silvia Pinal durante un corte. Sin darse cuenta de que estaba transmitiendo, Adela expresó que la actriz no tardaría en morirse y dio órdenes a su equipo de trabajo para adelantar algunos contenidos sobre la “Diva de México”.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación con uno de los elementos de su equipo.

Meses después y tras una serie de disculpas públicas, la conductora fue increpada por TVyNovelas y ahí lamentó sus declaraciones fuera del aire con relación a la salud de Silvia Pinal.

“Todas las redacciones del país estaban en lo mismo, y no sólo las de este país, porque estamos hablando de la última diva de México, pero me causó mucha sorpresa lo grande que se hizo. Sin embargo, soy una mujer que sabe reconocer y pues la cagu*, la cagu*...fue que se escuchó, pero yo estaba haciendo mi trabajo”, confesó.

