“¡Qué vergüenza!”: Ignacio López Tarso se molestó por fallas en el homenaje a Silvia Pinal

Ignacio López Tarso se quejó de que las fallas técnicas fueran casi "un crimen" (Foto: Getty Images)

Luego de que se celebró el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes por su trayectoria actoral, Ignacio López Tarso expresó su molestia ya que los responsables del evento no habrían tenido el esperado cuidado con el sonido, dejando al público con un mal sabor de boca.

El pasado 29 de agosto se celebró el esperado homenaje a la Diva del cine, el cual había sido organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Cineteca Nacional y Sylvia Pasquel; aunque el evento se desarrolló de la mejor forma, Ignacio López Tarso se quejó e, inclusive, aseguró que las fallas fueron algo similar a un crimen.

Y es que mientras los artistas invitados se retiraban del recinto una vez que culminó el homenaje, López Tarso se encontró con Norma Lazareno, a quien le expresó con desagrado que no pudo disfrutar del show por culpa de las fallas técnicas.

“No pude saludar a Silvia, no oí lo que dijo. ¿Quién manejó esto, eh? ¡El sonido en Bellas Artes, ridículo! ¡Es un crimen lo que han hecho con el sonido! ¡No se oyó nada! Qué vergüenza, vámonos”

El protagonista de Macario se retiró molesto del Palacio de Bellas Artes sin decir más a las personas que lo estaban rodeando.

Pese a los comentarios del actor acerca de las fallas del recinto, las reacciones a la presencia del primer actor el evento fueron de internautas pidiendo a las autoridades del Palacio que López Tarso también tenga su propio homenaje.

“Deberían hacerle también un homenaje a Ignacio López Tarso, los homenajes deben hacerse en vida”, “¿Cuándo le harán su homenaje a Don Ignacio López Tarso? También merece un homenaje en vida”, “Ojalá el siguiente sea a don Ignacio López Tarso”, escribieron algunos internautas.

El homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes

La actriz, quien este 12 de septiembre cumplirá 91 años, lució visiblemente emocionada y en todo momento "mandó besos" y aplaudió (Foto: Archivo)

A sus 90 años de edad, Silvia Pinal se mostró en todo momento feliz durante el homenaje que se realizó para celebrar sus 73 años de carrera en el cine, la televisión y en el teatro, habiendo participado en más de 100 proyectos a los largo de su vida.

Algunas de las persona invitadas al evento fueron Ignacio López Tarso, quien fue uno de los primeros en llegar al recinto, Mary Paz Banquells, Sergio Corona, Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Angélica Aragón, Lucía Méndez, Laura Zapata y Eric del Castillo.

El evento fue conducido por Diana Bracho, mientras que Sylvia Pasquel también se subió al escenario para hacer un corto recorrido sobre la trayectoria de su madre en el cine y la televisión mexicana, sin dejar de lado su participación en las radionovelas y el teatro.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, además de la asistencia de personas del público (Foto: Archivo)

Algunos de los actores que fueron parte del homenaje recreando algunos de los proyectos de la primera actriz fueron Alan Estrada y Stephanie Salas, nieta de Silvia, y Bianca Marroquín.

Arriba del escenario se colocó la famosa obra de arte en la que Diego Rivera retrató a Pinal en 1956 y en el Palacio se expusieron algunos de los galardones que obtuvo la histrionisa a lo largo de su trayectoria.

Para finalizar el homenaje, Silvia Pinal dijo algunas palabras luego de que le entregaron un diploma como egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral. “Yo me siento tan ilusionada en este momento. Me siento llena de cosas, no sé, porque siento que la gente me quiere”, expresó la protagonista de Viridiana.

Al cerrar el evento, todos los presentes se levantaron de sus asientos para a aplaudir por varios minutos a la Pinal, mientras la ovacionaban.

