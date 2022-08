INM aclaró historia difundida por el periodista Pablo Hiriat respecto a colombiano detenido en el AICM

El Instituto Nacional de Migracion (INM) aclaró la historia difundica por el periodista (Foto: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Las redes sociales se han convertido en un medio de expresión pero también en una arena de debate entre usuarios e instituciones por lo que siguiendo esa línea y en pleno uso de dichas herramientas el pasado 05 de agosto el periodista Pablo Hiriat expuso un peculiar caso de un ciudadano de origen colombiano al cual -de acuerdo con su relato- le prohibieron arbitrariamente la entrada a México.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que Pablo Hiriat relató que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 761 de una reconocida aerolínea permanecía detenido después de que un ciudadano de origen colombiano había presentado una crisis nerviosa por el trato “miserable” que recibió por parte de personal de migración que opera en dicho puerto aéreo.

De acuerdo con el periodista, el hombre colombiano había acudido a México a visitar a su familia, sin embargo, oficiales de migración le nergaron el acceso al país después de percatarse de que no contaba con su carta de invitación impresa, sino que únicamente la traía en formato digital.

El periodista expuso la historia del ciudadano colombiano en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Pablo Hiriart detalló en la historia que en dicho vuelo también se encontraban militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entre ellos, el CEN de la bancada guinda, Mario Delgado, quien trató de intervenir y abogar por el señor colombiano pero fue ignorado por las mismas autoridades de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Ante el problema, el ciudadano colombiano no tenía permitido descender del avión, no obstante, el comunicador detalló que autoridades migratorias lo arrestaron, encerraron e incluso le dieron un medicamento que le alteró los nervios, provocándole un ataque de pánico.

En palabras del periodista, el trato que recibió el ciudadano colombiano en el puerto aéreo de la Ciudad de México fue “miserable” y detalló que ni autoridades de migración de Estados Unidos se comportan de esa forma con las personas migrantes, pues el mismo señor proveniente de Colombia dijo entre lágrimas que lo trataron “peor que a un delincuente”.

El periodista expuso el trato que personal de migración del AICM le dieron a un ciudadano colombiano (Foto: Captura de pantalla Twitter )

Los mensajes del periodista en su red social indignaron a gran parte de internautas que de forma casi inmediata se lanzaron en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso, compartieron sus propias amargas experiencias con dicha dependencia.

“Estimado canciller @m_ebrard pueden revisar los protocolos de migración? Ya son varios comentarios sobre el trato a algunos hermanos latinoamericanos. Ayer leía sobre una joven peruana y hoy lo de este señor. Si queremos ser un referente latinoamericano debemos mejorar esto”; “El otro día leí de una quinceañera colombiana que soñaba con venir a Cancún…llegando ¡los regresaron y los trataron terrible! Perdieron su dinero de las reservas y todo, pésima experiencia pra esa familia y con tanta ilusión que venían”; “Como mexicana he visto cómo el servicio de migración del AICM está muy mal, lo principal es les falta gente, está sucio, existe déficit de insumos, el tiempo para realizar cualquier trámite en esta temporada es muy grande. Ya ni para que hablar de la atención o empatía”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

Posicionamiento del INM ante las acusaciones

El Instituo Nacional de Migración (INM) emitió su posicionamiento en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Tras la polémica desatada en redes sociales, el Instituo Nacional de Migración (INM) se vio orillado a emitir su posicionamiento sobre lo que había sucedido con aquel ciudadano colombiano por lo que detalló que la historia contada por el periodista Pablo Hiriart no era precisa.

Dicha dependencia señaló que al ciudadano colombiano le fue negada la entrada al país al no cumplir con los requisitos expuestos en la Ley; asimismo, hicieron gran énfasis en destacar que personal de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no administró ningún tipo de medicamento al señor puesto a que no están facultados para tomar ese tipo de decisiones.

Respecto a la crisis nerviosa del ciudadano, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que dicho padecimiento se le presentó al pasajero a bordo del avión que lo regresaría a Colombia por lo que, con pleno apego a los derechos humanos, la aeronave regresó al puerto aéreo minutos después de despegar para internarlo al país y brindarle la atención médica requerida.

Finalmente, dicha dependencia aseguró que es el mismo Mario Delgado, CEN de Morena, quien se encuentra monitoreando el caso y atento a la conclusión del mismo por su vocación humanista.

