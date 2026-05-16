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Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Pedro Pascal desató entusiasmo y polémica al declarar que México será el campeón del Mundial 2026

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El actor reveló a su país favorito a llevarse el Mundial 2026. (REUTERS: Carlos Barria / RS)
El actor reveló a su país favorito a llevarse el Mundial 2026. (REUTERS: Carlos Barria / RS)

En la antesala del torneo de futbol más importante a nivel internacional, Pedro Pascal sorprendió en la alfombra roja de una de sus películas al pronosticar que México levantará la Copa del Mundo 2026.

La declaración, breve pero contundente, encendió las redes sociales y captó la atención tanto de aficionados como de escépticos.

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La singular predicción del actor chileno-estadounidense llegó durante la presentación de la nueva entrega de The Mandalorian, cuando una reportera le preguntó quién sería el próximo campeón del mundo.

Pascal, sin dudar, respondió: “México”. Su afirmación detonó reacciones inmediatas entre la comunidad latina y la afición mexicana, históricamente ansiosa por ver a su selección superar la barrera de los cuartos de final.

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Pedro Pascal protagonizará una película de Star Wars. REUTERS/Daniel Cole
Pedro Pascal protagonizará una película de Star Wars. REUTERS/Daniel Cole

La apuesta de Pedro Pascal sacude al público mexicano

El actor, conocido por su simpatía hacia la cultura mexicana, se sumó a la fiebre mundialista que paraliza a millones de personas.

Su declaración fue recibida con júbilo entre quienes sueñan con ver a México alcanzar su primer título, aunque también hubo voces críticas que pusieron en duda su conocimiento sobre fútbol.

Entre los comentarios de la afición surgieron tanto aplausos como escepticismo en redes.

Algunos seguidores agradecieron el impulso anímico, mientras que otros cuestionaron: “No sabe de fútbol y quiere quedar bien con México”.

A solo semanas del inicio del torneo, cualquier guiño de figuras internacionales amplifica la esperanza de los aficionados.

El camino de México en el Mundial 2026

La edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA promete ser histórica. Por primera vez, el torneo se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el certamen se expandirá a 48 selecciones nacionales, lo que supone 104 partidos desde el 11 de junio hasta la final del 19 de julio.

Para que la predicción de Pedro Pascal se haga realidad, la Selección Mexicana deberá sortear un calendario excepcionalmente exigente.

El famoso actor chileno desató la euforia al usar un jersey de México en medio de fans en la convención del adelanto de The Mandalorian & Grogu. (Foto: Instagram)
El famoso actor chileno desató la euforia al usar un jersey de México en medio de fans en la convención del adelanto de The Mandalorian & Grogu. (Foto: Instagram)

El nuevo formato incluye una ronda adicional de eliminación directa, por lo que el equipo nacional tendría que disputar ocho encuentros para alcanzar el trofeo.

Esta estructura representa un reto inédito para cualquier aspirante al título. El apoyo de las figuras públicas y la localía podrían sumar presión y motivación para el equipo.

Sin embargo, el camino hacia el campeonato estará marcado por rivales de alto nivel y un sistema de competencia que no da margen para errores.

El pronóstico de Pedro Pascal, lejos de ser una simple anécdota, se convirtió en un símbolo del entusiasmo y la ilusión que rodean al fútbol mexicano en este ciclo mundialista, mientras él está próximo a estrenar una película.

Mientras la cuenta regresiva avanza, la afición espera que, por primera vez, las palabras de una estrella internacional se transformen en realidad dentro de la cancha.

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