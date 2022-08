“Las personas no son maletas”: una mujer señaló a personal de una aerolínea que perdió a su hija en el AICM

Una niña estuvo más de 1 hora extraviada en el AICM (Foto: twitter/@galvanochoa)

Una niña permaneció más de una hora perdida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado 2 de agosto. Su madre contrató el servicio de custodia para que la menor pudiera viajar segura sin su compañía, hacia Zihuatanejo en Guerrero.

Sin embargo, la mujer denunció en redes sociales que tan solo 25 minutos después de que la dejó en el AICM, personal de Aeromar México la perdió de vista. La niña le envió un mensaje en el que le avisó que estaba extraviada, debido a que sus custodias la dejaron sola en una sala de espera.

La madre de la menor extraviada pagó un servicio de custodia para que viajara desde el AICM a Zihuatanejo (Foto: twitter/@BicireporteraDF )

Pero ese no fue el único error que empleados de la compañía habrían cometido, sino que antes de extraviar a la menor también habían cometido una equivocación al llevarla a la terminal 1, cuando el avión al que tenía que abordar estaba en la 2.

Cuando finalmente la llevaron a la terminal adecuada, la dejaron sola y perdieron su rastro por más de 60 minutos. La mamá de la niña expuso que en medio de la confusión, una de las custodias incluso le escribió a ella en vez de a su hija.

“Minutos después se comunica conmigo la custodia preguntándome si yo era mi hija, porque sabía que la había perdido”, expuso a través de su cuenta de Twitter @BicireporteraDF.

La mujer fue contactada por una empleada de la línea aérea (Foto: twitter/@BicireporteraDF )

Asimismo, aseguró que al llamar al número telefónico del que le escribieron, la empleada le colgó y la bloqueó. Pero el personal de la línea aérea no fue el único en responder de manera ineficiente a la situación, pues la mujer también denunció que el protocolo de acción del AICM fue lento.

Mientras tanto, la niña estuvo sin el cuidado de un adulto y sin sus documentos, ya que las custodias encargadas de asegurar que subiera al avión tenían consigo toda la documentación, incluido el pase abordar.

Más de una hora después de que la menor reportó estar extraviada, miembros de la aerolínea y autoridades del aeropuerto la devolvieron a sus padres, a quienes únicamente les ofrecieron una disculpa por el descuido y les aseguraron que no volvería a pasar.

La mujer denunció la lenta actuación del la aerolínea y del AICM (Foto: twitter/@BicireporteraDF )

“No tiene la menor idea del terror que vivimos al no saber el paradero de nuestra hija. No sabemos que hubiera ocurrido si no llevara celular para llamarnos. Espero que después de lo ocurrido en día de hoy, las autoridades de @AeromarMx sean mucho más cuidadosos con su servicio de custodia. Las personas no son maletas, mucho menos una menor”, expuso @BicireporteraDF en la red social.

Al hilo de Twitter reaccionaron cientos de usuarios, algunos condenaron el mal servicio de la empresa, otros compartieron haber vivido situaciones similares con otras compañías pero también hubo quien criticó a la mujer por dejar a su hija al cuidado de desconocidos.

Así entre los comentarios se pueden leer algunos como el de @Re_Villareal quien dijo “Hace poco me pasó así pero con @flyvolaris. Mi hijo debía llegar a las 11 pm a CDMX y llegó a la 1 am pero a Querétaro”.

Pero también hubo respuestas como la de @rozalon52, quien contestó a quienes criticaron a la mujer que hizo la denuncia en redes sociales y expuso: “En cualquier lugar del mundo existen esos servicios y no sabes cual es la necesidad de utilizarlos. Independientemente deben de ser seguros y responsables”.

