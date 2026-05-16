Luis Miguel no fue hospitalizado de emergencia en Nueva York: esto dijeron personas cercanas al cantante

El cantante no fue hospitalizado por problemas del corazón (Archivo)

Este 15 de mayo se difundió la supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York tras presentar un "problema cardiaco" que requirió atención médica de emergencia.

La información difundida por la creadora de contenido Chamonic en su cuenta de redes sociales, detallaba:

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“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York.”

Luis Miguel goza de buena salud, pese a rumores y noticias falsas. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

No obstante, fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron los hechos y aseguraron que, contrario a lo que se decía, el artista goza de perfecta salud. Por supuesto, todo lo que se dijo en redes sociales e incluso en diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales forman parte del terreno de las “fake news”.

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El artista ofreció su último concierto en México en el Estadio GNP Seguros como cierre de su gira en 2024. Tras ese evento, se ha mantenido alejado de redes sociales, con su última aparición pública registrada hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca junto a su novia Paloma.

Los problemas de salud que ha atravesado Luis Miguel

El cantante mexicano Luis Miguel volvió en 2023 a los escenarios del mundo. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Existen padecimientos médicos confirmados públicamente que han marcado la carrera de Luis Miguel y afectado directamente su actividad artística.

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Uno de los más graves fue el desarrollo de tinnitus, conocido también como acúfenos, condición auditiva caracterizada por zumbidos persistentes sin fuente externa identificable.

La causa ocurrió durante un concierto en Lima, Perú, en 2005, cuando un fallo en el sistema de audio produjo un fuerte impacto acústico en uno de sus oídos. Esto ocasionó daños auditivos permanentes.

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La gravedad del caso para un cantante de su talla quedó reflejada en su serie biográfica, donde se mostró el proceso de adaptación y las terapias requeridas para que Luis Miguel pudiera continuar cantando pese al zumbido constante.

Pese a las afectaciones de salud, Luis Miguel protagonizó en los recientes años una de las giras internacionales más exitosas en la historia de la música en español (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En 2015 se reportó otro episodio crítico para su carrera. Tras suspender varios conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, comenzaron las especulaciones sobre supuestos excesos o problemas personales.

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Su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores, especialmente en nariz y garganta, que impedía plenamente el uso profesional de su voz. Por indicación médica, el intérprete tuvo que guardar reposo absoluto y cancelar las fechas comprometidas.

La carga física de las giras internacionales también ha sido un factor presente en sus cuadros clínicos. En los últimos años, los problemas respiratorios, la ronquera y afecciones de garganta han obligado a Luis Miguel a cancelar conciertos en distintas ocasiones y a permanecer bajo observación médica durante cortos periodos.

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