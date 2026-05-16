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Selección de Panamá estrenará película para contar su travesía hacia el Mundial 2026

El documental, que se estrenará en mayo de 2026, mostrará la intimidad del vestuario y los goles agónicos para lograr la histórica clasificación

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Segundo Latido: La Historia Continúa será un filme que retratará el camino invicto de los canaleros rumbo a su segunda Copa del Mundo. REUTERS/Aris Martinez
Segundo Latido: La Historia Continúa será un filme que retratará el camino invicto de los canaleros rumbo a su segunda Copa del Mundo. REUTERS/Aris Martinez

La emoción del futbol panameño tendrá un nuevo capítulo en la pantalla grande. La Federación Panameña de Futbol, junto con productoras locales, oficializaron el estreno de un documental previo a la participación de la Selección en el Mundial 2026.

La obra, Segundo Latido: La Historia Continúa, anticipa un recorrido por el camino de los canaleros hacia su segunda participación mundialista.

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El documental contará con entrevistas exclusivas Ismael Díaz, José Fajardo y Thomas Christiansen, mostrando sus historias dentro y fuera de la cancha. (X/ @fepafut)

La llegada a cines está programada para el 28 de mayo de 2026 en Cinépolis, y promete ser un testimonio de sacrificio, pasión y resiliencia, un espejo de lo que significa vestir la camiseta canalera en el escenario más grande del futbol.

Una mirada íntima a la Selección Panameña

Más allá de los números, Segundo Latido busca acercar al público a lo que no se ve en los estadios. El tráiler ya anticipa escenas de vestuario, charlas técnicas y entrevistas con protagonistas.

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  • Thomas Christiansen aparece en momentos clave, dirigiéndose a sus jugadores.
  • Ismael Díaz y José Fajardo comparten vivencias dentro y fuera del campo.
  • La narrativa combina alegría, angustia y nostalgia, reflejando el sentir de toda una nación.
La Federación Panameña de Fútbol extendió el contrato de Thomas Christiansen hasta junio de 2026 tras asegurar el cupo mundialista en noviembre de 2025. (Foto retomada de Redes Sociales)
La Federación Panameña de Fútbol extendió el contrato de Thomas Christiansen hasta junio de 2026 tras asegurar el cupo mundialista en noviembre de 2025. (Foto retomada de Redes Sociales)

Así, la película anticipa no solamente documentar partidos, sino humanizar al equipo, mostrando dudas, emociones y la fuerza de la afición.

El trasfondo de una clasificación invicta

La historia que se contará en el documental no es cualquier relato. Panamá logró su boleto a la Copa Mundial 2026 con una campaña invicta, un logro que refleja gran madurez.

  • 7 victorias y 3 empates marcaron el camino.
  • 19 goles a favor y solo 5 en contra consolidaron la solidez del equipo.
  • Momentos de tensión, como el empate agónico ante Surinam con gol de Ismael Díaz al 90+6’, serán parte del guion emocional.
El filme revivirá momentos clave como el empate in extremis ante Surinam, con gol de Ismael Díaz en el minuto 90+6. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images
El filme revivirá momentos clave como el empate in extremis ante Surinam, con gol de Ismael Díaz en el minuto 90+6. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images

De esta manera, la selección dirigida por Thomas Christiansen supo transformar la presión en confianza y la incertidumbre en celebración.

Camino canalero al Mundial 2026

El documental se estrenará en un contexto vibrante: Panamá se prepara para su segunda Copa del Mundo, con un calendario exigente en el Grupo L.

  • 17 de junio: Panamá vs Ghana – Toronto.
  • 23 de junio: Panamá vs Croacia – Toronto.
  • 27 de junio: Panamá vs Inglaterra – Nueva Jersey.

Cada partido será un reto distinto: la presión del debut, la exigencia táctica frente a Croacia y el desafío histórico contra Inglaterra, rival que evoca el recuerdo del gol de Felipe Baloy en Rusia 2018.

'Segundo Latido' conectará la gesta histórica de Rusia 2018 con la campaña actual, ilustrando el sueño panameño de alcanzar los octavos de final. (Associated Press)
'Segundo Latido' conectará la gesta histórica de Rusia 2018 con la campaña actual, ilustrando el sueño panameño de alcanzar los octavos de final. (Associated Press)

En este sentido, la película enlazará el pasado glorioso de Minuto 87 con el presente invicto de 2026, proyectando la ilusión de que Panamá pueda escribir un nuevo capítulo y alcanzar por primera vez los octavos de final.

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