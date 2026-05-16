México

Para los más dark, la CDMX festejará a lo grande el Día del Gótico con sombrío festival gratuito: lugar, fecha y horario

La sede será el Centro Cultural Futurama, que ofrecerá actividades desde el mediodía, incluyendo presentaciones de artistas góticos, performance y exposiciones en un ambiente de acceso libre

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En palabras de los organizadores: “La oscuridad también es arte, música, expresión y comunidad." (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México celebrará el Día del Gótico con un impresionante festival gratuito en el Centro Cultural Futurama.

El evento invita a la comunidad gótica y a quienes buscan una experiencia diferente a vivir una jornada dedicada al arte, la música y la expresión alternativa.

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En palabras de los organizadores: “La oscuridad también es arte, música, expresión y comunidad. Te invitamos a celebrar el World Goth Day en el Centro Cultural Futurama con una jornada dedicada a la cultura gótica y sus distintas manifestaciones artísticas.”

¿Dónde y a qué hora será el festival gótico en la Ciudad de México?

La cita será el próximo 23 de mayo y comenzará a las 12:00 horas en Otavalo número 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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El acceso será libre para todas las personas interesadas en explorar la cultura gótica desde distintas perspectivas.

Actividades y propuesta cultural en Futurama

Marilyn Manson, antojitos mexicanos, feria, gastronomía tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa incluye un mercadito temático donde se podrán descubrir piezas, accesorios y propuestas alternativas relacionadas con la estética gótica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival ofrecerá una variedad de actividades para mostrar la riqueza y diversidad del movimiento gótico. Entre las expresiones presentes se encuentran una exposición, presentaciones de música en vivo, espectáculos de danza, performances teatrales y espacios dedicados a la literatura.

El programa incluye un mercadito temático donde se podrán descubrir piezas, accesorios y propuestas alternativas relacionadas con la estética gótica. La organización del evento destaca la importancia de abrir espacios para la creación y el intercambio de ideas dentro de la comunidad.

Espacio, comunidad y música: el sentido del festival

El Centro Cultural Futurama ha sido señalado como un punto de encuentro para manifestaciones culturales alternativas en la capital. El festival busca reunir no solo a quienes se identifican con la subcultura gótica, sino también a interesados en la música, la estética y los movimientos artísticos de corte oscuro.

Durante el evento, los asistentes podrán apreciar presentaciones de artistas y colectivos que han encontrado en la cultura gótica un canal de expresión. Además, se promueve la convivencia mediante actividades como el bazar y talleres de literatura o performance.

La invitación enfatiza el valor del encuentro y la creación colectiva: “Ven a compartir una tarde donde la estética gótica se convierte en encuentro, creación y experiencia cultural.”

Día Mundial del Gótico: origen y significado

Marilyn Manson, antojitos mexicanos, feria, gastronomía tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
En distintas ciudades del mundo, la jornada se conmemora con festivales, exposiciones y encuentros que ponen en primer plano la creatividad y la influencia del gótico en la cultura contemporánea. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Gótico o World Goth Day se celebra cada 22 de mayo y surgió en el Reino Unido como iniciativa para visibilizar la cultura gótica y sus aportes a la música, la moda y el arte.

La fecha busca reconocer la diversidad de expresiones asociadas al movimiento, así como generar espacios de inclusión y diálogo para quienes comparten esta identidad.

En distintas ciudades del mundo, la jornada se conmemora con festivales, exposiciones y encuentros que ponen en primer plano la creatividad y la influencia del gótico en la cultura contemporánea. La edición organizada en la Ciudad de México se suma a esta celebración global, acercando la propuesta a públicos locales y promoviendo el sentido de comunidad.

Dónde, cuándo y cómo asistir

La entrada es libre para todas las personas interesadas en participar de las actividades y conocer más sobre la cultura gótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La entrada es libre para todas las personas interesadas en participar de las actividades y conocer más sobre la cultura gótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival por el Día del Gótico se realizará el 23 de mayo desde las 12:00 h en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina Av. IPN, colonia Lindavista, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La entrada es libre para todas las personas interesadas en participar de las actividades y conocer más sobre la cultura gótica.

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