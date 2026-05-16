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Falla en Tren Suburbano al AIFA ocasiona que pasajeros sean desalojados

Usuarios permanecieron más de una hora detenidos entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna

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Atrasos Tren Suburbano Buenavista-AIFA
Atrasos Tren Suburbano Buenavista-AIFA (Especial)

Una falla en el servicio del Tren Suburbano con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) provocó este viernes severos retrasos, aglomeraciones y molestia entre cientos de usuarios que quedaron varados durante más de una hora entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna y que tuvieron que ser desalojados.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el tren quedó detenido sin energía de manera inesperada mientras se dirigía hacia el AIFA, generando momentos de incertidumbre debido a que varios vagones permanecieron sin iluminación y sin información precisa sobre el tiempo de espera o las acciones que tomarían las autoridades del sistema ferroviario.

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La administración del Tren Suburbano confirmó la interrupción del servicio mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que señaló que la unidad con destino al aeropuerto “se encuentra detenida entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, lo que ha generado retraso en la operación”.

Asimismo, indicó que personal técnico y operativo de Ferrocarriles Suburbanos trabajaba en coordinación con los responsables de la operación del servicio al AIFA para atender la situación y restablecer la circulación “a la brevedad”.

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Pasajeros fueron desalojados del tren

En el interior oscuro, se observa a una empleada del Tren Suburbano con una linterna y a varias personas, donde explicó sobre el desalojo de pasajeros del vagón. a la brevedad.

Sin embargo, los usuarios afectados denunciaron que no recibieron información suficiente sobre las causas de la falla ni sobre posibles alternativas de traslado. Algunos pasajeros señalaron que la falta de comunicación incrementó la tensión dentro de los vagones, hasta que personal habló con los pasajeros y se les informó que serían desalojados.

“Llevamos más de una hora detenidos y nadie nos dice qué va a pasar. Todo está oscuro y no sabemos si nos van a cambiar de tren”, expresó uno de los pasajeros afectados a través de redes sociales.

La interrupción del servicio también generó importantes aglomeraciones en estaciones como Fortuna, Tlalnepantla y Buenavista, donde usuarios tuvieron que esperar largos periodos para abordar otras unidades disponibles. En algunas terminales se reportaron filas extensas y saturación en accesos y andenes.

La situación afectó a viajeros que utilizan diariamente esta ruta ferroviaria para conectar con distintos puntos del Valle de México y, especialmente, con el AIFA, una de las principales obras de infraestructura aeroportuaria del país que fue recién inaugurada.

Operó con marcha lenta

Atrasos Tren Suburbano Buenavista-AIFA
Así estaban los pasajeros varados en el Tren Suburbano Buenavista-AIFA (especial)

Usuarios también externaron preocupación debido a que muchos de ellos aún debían abordar transporte público adicional, como combis, microbuses o servicios colectivos, para completar sus recorridos hacia sus hogares o centros de trabajo.

Horas después, autoridades del Tren AIFA solo informaron que se había reiniciado el servicio, pero que se estaba operando con marcha lenta. Tampoco se informó si habrá algún mecanismo de apoyo o compensación para los pasajeros afectados por los retrasos.

En redes sociales, decenas de personas compartieron imágenes y videos donde se observan vagones detenidos, usuarios esperando en andenes saturados y escenas de molestia ante la falta de certeza sobre el restablecimiento del servicio.

El incidente vuelve a poner en la mira la operación del servicio ferroviario hacia el AIFA, proyecto que ha sido presentado como una de las principales opciones de conectividad para pasajeros del aeropuerto, pero que en diversas ocasiones ha enfrentado críticas por retrasos, ajustes operativos y saturación en horas pico.

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