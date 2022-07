López Obrador se deslindó de la retención de Alito Moreno en el AICM: “Cuido que nadie sea perseguido”

Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó de la retención que vivió Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de su visita a Washington, EUU.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 27 de julio, el titular del Ejecutivo señaló que el líder del PRI tiene la libertad de expresar su descontento hacia la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), pues él mismo se ha comprometido a que “nadie sea perseguido”.

“Está en libertad de hacerlo y nunca va a ser molestado en nada, los asuntos judiciales, pues eso lo ven las autoridades competentes, no es un asunto mío. Yo cuido que nadie sea perseguido, maltratado; siempre he dicho que no es mi fuerte la venganza, no odio, yo estoy contribuyendo, como muchos, a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México, eso estoy haciendo”, declaró López Obrador.

Asimismo, el presidente López Obrador señaló que la 4T lo que busca es “que haya libertad”, sin embargo, dijo que sus adversarios “no están acostumbrados a la libertad, están acostumbrados a negociar con la libertad”.

“No es la defensa de la libertad de expresión, es utilizar la libertad para defender intereses creados. Afortunadamente ahora están las redes sociales, que las pueden inundar de bots, pero ya podemos, cada persona que tiene un teléfono, puede poner lo que considere, eso no existía antes, eso realmente fue una contribución; ya podemos hablar con plena libertad y no reprimir a nadie”, comentó.

No obstante, aseguró que durante su primera retención en el AICM, tras visitar Suiza para denunciar al Gobierno Federal, Alito, como es conocido en la esfera política del país, se comportó de manera “prepotente”.

Información en desarrollo...