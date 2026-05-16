Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México: reencuentro emociona a los aficionados

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México (CMLL / Diego Cedrix)

La emoción, la música y la lucha libre se fusionaron este viernes en la histórica Arena México, donde el luchador Místico y la cantante Natalia Jiménez protagonizaron un inesperado reencuentro que desató la nostalgia entre miles de aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Más de dos décadas después de que el llamado “Rey de Plata y Oro” apareciera en el icónico video musical de la canción “Me Muero”, tema que popularizó La Quinta Estación, ambos artistas coincidieron nuevamente sobre uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura popular mexicana.

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Natalia Jiménez sorprende al público en la Arena México

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México

La sorpresa comenzó desde los primeros minutos de la función estelar del CMLL. Las luces de la Arena México se apagaron y de inmediato comenzó a sonar “Me Muero”, canción que durante años ha acompañado las entradas de Místico y que se convirtió en un himno entre los aficionados a la lucha libre.

La reacción del público no se hizo esperar cuando apareció Natalia Jiménez descendiendo por la rampa principal con un brillante atuendo plateado y una capa que evocó el estilo característico de los luchadores mexicanos. La cantante española caminó rumbo al cuadrilátero mientras interpretaba el tema en vivo y convivía con los asistentes que no dejaron de cantar cada verso.

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El momento alcanzó su punto máximo cuando Místico apareció entre una fuerte ovación para acompañar a la intérprete rumbo al ring. Miles de fanáticos se pusieron de pie para presenciar una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Místico y Natalia Jiménez protagonizan emotivo abrazo

Místico y Natalia Jiménez se dan un abrazo en la Arena México (CMLL / Diego Cedrix)

Ya en el centro del cuadrilátero, Místico y Natalia Jiménez se fundieron en un abrazo amistoso que provocó una nueva ola de aplausos y gritos dentro de la llamada “Catedral de la Lucha Libre”.

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La producción del CMLL acompañó el emotivo instante con una lluvia de serpentinas plateadas que cubrieron el encordado para conmemorar los más de 20 años del lanzamiento de “Me Muero”, canción que marcó una generación y que quedó ligada para siempre a la figura del luchador técnico.

El público respondió con celulares en alto, coreando el tema mientras la cantante agradecía el cariño de los aficionados mexicanos.

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Kemalito acompaña a Natalia Jiménez en función del CMLL

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México (CMLL / Diego Cedrix)

Tras finalizar la interpretación musical, Natalia Jiménez fue acompañada por Kemalito hacia la zona de ring side para disfrutar de la lucha estelar de la noche.

En el combate principal, Místico hizo equipo con Neón y Máscara Dorada, integrantes del popular Sky Team, quienes enfrentaron a una poderosa tercia de rudos conformada por Último Guerrero, Averno y Volador Jr.

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La batalla estuvo llena de intensidad, vuelos espectaculares y castigos que mantuvieron encendida a la afición durante toda la función. Sin embargo, el momento más recordado de la noche terminó siendo el inesperado reencuentro musical entre Natalia Jiménez y Místico.

“Me Muero”, una canción histórica para el CMLL

La relación entre “Me Muero” y Místico comenzó a mediados de la década de los 2000, cuando el luchador apareció en el videoclip oficial del exitoso sencillo de La Quinta Estación. Desde entonces, el tema quedó asociado con la imagen del ídolo del CMLL y se convirtió en parte fundamental de su entrada al ring.

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Con el paso de los años, tanto la canción como el personaje de Místico alcanzaron enorme popularidad dentro y fuera de México, convirtiéndose en referentes de la cultura popular y de la lucha libre mexicana.

El reencuentro de este viernes en la Arena México no solo despertó la nostalgia de los aficionados más veteranos, sino que también permitió que nuevas generaciones conocieran una de las colaboraciones más emblemáticas entre la música y la lucha libre nacional.

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