Blajaith Aguilar responde tras ser destituida como entrenadora de gimnasia rítmica por presunta violencia psicológica

La Federación y el Comité Olímpico Mexicano apartaron a Aguilar en pleno ciclo rumbo a los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos. (Instagram/ @blajaith)

La destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora nacional de gimnasia rítmica ha marcado un punto de quiebre para el deporte mexicano.

Tras una denuncia pública presentada por integrantes del equipo nacional por presunta violencia psicológica y física, la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) decidieron separarla de su cargo.

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Pan-Am Games - Santiago 2023 - Gymnastics - Rhythmic - Centro de deportes colectivos, Santiago, Chile - November 3, 2023 Silver medallists Mexico's Julia Gutierrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda and Dalia Alcocer pose for a selfie during the 5 Hoops Final medal ceremony REUTERS/Luisa Gonzalez

Tras su salida, Aguilar difundió un mensaje en el que defendió su trayectoria y pidió un proceso justo: “Hoy enfrento uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional y de mi vida personal”.

El origen de la denuncia y la reacción institucional

Las denuncias contra Blajaith Aguilar surgieron de un grupo de seleccionadas nacionales, quienes señalaron prácticas de violencia psicológica y física durante los entrenamientos.

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Las gimnastas Adirem Tejada , Dalia Alcocer , J ulia Gutiérrez y Kimberly Salazar denunciaron públicamente sentirse vulnerables y “con miedo su nuestro futuro” al seguir callando los hechos.

Las atletas formalizaron su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra).

Tras la difusión del caso, la FMG y el COM convocaron una reunión urgente con las partes involucradas.

Se acordó que Aguilar dejaría de dirigir al conjunto nacional y no podría ingresar a las instalaciones de alto rendimiento.

Las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar formalizaron una denuncia por presuntos abusos ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres. (Instagram)

Este proceso se desarrolla en medio de un ciclo olímpico y a semanas de competencias internacionales clave para el equipo mexicano.

La postura pública de Blajaith Aguilar

Tras su destitución, Blajaith Aguilar difundió un mensaje donde defendió su trayectoria y pidió imparcialidad en el proceso: “Durante casi treinta años he dedicado mi vida al deporte... la gimnasia rítmica ha sido mi vocación y el proyecto al que he entregado absolutamente todo”.

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Subrayó que su gestión llevó a México a logros históricos y que “nada de esto fue casualidad. Fueron años de sacrificios personales, de jornadas de entrenamiento, de presión y de estrés constante”.

Blajaith Aguilar defendió su trayectoria y pidió un proceso justo, asegurando que sus logros se lograron tras años de sacrificios personales. (Instagram/ @blajaith)

Aguilar concluyó afirmando que su decisión es permitir que las atletas sigan su preparación, pero que tomará este tiempo “para defenderme, para defender mi nombre, mi honor y mi carrera por todas las vías institucionales correspondientes, de frente, con dignidad y absoluto respeto”.

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Cómo se tomó la decisión institucional y qué sigue para el equipo

La decisión de separar a Blajaith Aguilar respondió tanto a la gravedad de las denuncias como a la necesidad de proteger a las atletas y salvaguardar el proceso deportivo.

La FMG y el COM firmaron un documento que respalda los derechos de las deportistas y garantiza que no sufrirán represalias por haber denunciado.

La Conade impuso medidas cautelares a Aguilar , incluyendo la restricción de acercamiento a las atletas implicadas.

Mientras se define a una nueva entrenadora, el equipo entrena bajo supervisión interina y se prepara para los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Panamericano .

Aguilar, por su parte, cuestionó la falta de acceso a su expediente y el manejo institucional del caso, asegurando que “una acusación basta para construir la opinión hacia alguien”.

El equipo nacional de gimnasia rítmica mexicano sigue entrenando bajo supervisión interina mientras se elige a una nueva entrenadora. REUTERS/Luisa Gonzalez

Actualmente, el caso sigue bajo revisión de las autoridades deportivas y legales, con la expectativa de que se garanticen tanto la protección de las atletas como el derecho de defensa de la exentrenadora.

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