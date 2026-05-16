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Israel Reyes, defensa del América, se visualiza como jugador del Barcelona

Reyes ha dejado clara su ambición de pertenecer al club español

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Reyes vería con buenos ojos su llegada al conjunto catalán. REUTERS/Eloisa Sanchez
Reyes vería con buenos ojos su llegada al conjunto catalán. REUTERS/Eloisa Sanchez

El defensor de las Águilas del América no oculta su deseo de pertenecer a clubes de élite, e incluso se imagina vistiendo la camiseta del Barcelona en el futuro.

La proyección internacional de Reyes ha cobrado fuerza tras su convocatoria a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre.

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El propio jugador reconoció: “Puedo verme en el Barcelona, sería increíble, pero tengo que esperar”.

Con estas palabras, el futbolista revela que su objetivo inmediato es consolidarse para el Mundial 2026, aunque mantiene la mira en Europa y no descarta un salto a LaLiga.

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El futuro de Israel Reyes también podría estar en Roma

El entorno de Reyes ha sido testigo de un creciente interés de clubes europeos, entre ellos la Roma.

De acuerdo con el defensa, la posibilidad de migrar al fútbol italiano representa un reto que podría potenciar su desarrollo físico y táctico.

“Italia es competitiva y física, me haría mejorar”, detalló el jugador, quien también mencionó la experiencia de Johan Vásquez como un ejemplo a seguir para los defensores mexicanos en el extranjero.

Reyes enfatizó que, aunque por ahora no existen ofertas concretas, el verdadero escaparate será su participación en el Mundial, pues confía en que un buen desempeño abrirá nuevas puertas en Europa.

El defensivo no descarta ningún destino, pero reconoce que llegar a un club como el Barcelona sería el máximo logro de su carrera.

Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport
Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport

América, Selección y el respaldo de Javier Aguirre

El paso por el América y su rendimiento en la Liga MX han permitido a Reyes ganar experiencia tanto de central como de lateral.

El futbolista reconoce que adaptarse al esquema de Aguirre ha sido positivo: “Me ha sentado bien de lateral, me ha ayudado, he sido constante”.

La dinámica de grupo y el espíritu de hermandad en la Selección son, según el zaguero, factores clave para afrontar los retos que vienen.

Reyes también valoró el ambiente sano y la unidad que ha forjado el cuerpo técnico, elementos que, en su opinión, serán determinantes en la cita mundialista.

Reyes es uno de los que habrían asegurado su lugar en el mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Reyes es uno de los que habrían asegurado su lugar en el mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El jugador considera que la convivencia y el compañerismo dentro del vestuario han fortalecido su confianza y la del grupo, lo que aumenta sus expectativas para el futuro.

Mientras se prepara para la máxima competencia de selecciones, Reyes mantiene firme su ambición.

“Todos saben que es algo que quiero cumplir, un sueño… muy ilusionado con lo que vamos a hacer con México, es un extra para mí”, expresó el defensor, convencido de que el Mundial será el trampolín hacia nuevos desafíos internacionales.

Con la mirada puesta en Europa y el respaldo de su club y selección, Israel Reyes aspira a dar el salto definitivo al fútbol del Viejo Continente. La idea de jugar en el Barcelona, según sus propias palabras, no es una utopía, sino una meta para la que se prepara día a día.

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