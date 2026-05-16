México

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Los detenidos, presuntos integrantes de “Los Morris” relacionados con robos en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec

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Detenidos FGJEM Teoloyucan asalto robo
Autoridades del Edomex detuvieron a cuatro personas que habían robado a conductor de aplicación en el municipio de Teoloyucan (Foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo con violencia de un vehículo de plataforma digital en el municipio de Teoloyucan, Estado de México. Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo de 2026, cuando los ahora investigados solicitaron un servicio de taxi por aplicación móvil y abordaron la unidad haciéndose pasar por pasajeros.

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Así ocurrió el robo del vehículo de aplicación

Según el reporte oficial, durante el trayecto uno de los sujetos sacó un arma de fuego con la que amenazó al conductor, mientras que el resto de los implicados lo despojaron de sus pertenencias y posteriormente lo obligaron a bajar del automóvil.

Tras cometer el asalto, los presuntos delincuentes escaparon a bordo de la unidad robada. La agresión quedó grabada por las cámaras de videovigilancia instaladas dentro del vehículo.

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El video posteriormente comenzó a circular ampliamente en redes sociales y diversos medios de comunicación, generando indignación entre usuarios de plataformas de transporte y habitantes de la región.

Detenciones en Cuautitlán Izcalli

El pasado 10 de mayo se registró un asalto a un taxista de aplicación en calles del municipio de Teoloyucan, en el Edomex. Este incidente fue grabado por las cámaras de seguridad de la unidad.

Horas después del robo, autoridades lograron recuperar el automóvil en el municipio de Tultepec. La localización fue posible gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con el que contaba la unidad.

A partir de las imágenes captadas por el sistema de videograbación y otros actos de investigación, agentes de la Fiscalía mexiquense lograron identificar a los cuatro presuntos responsables.

La FGJEM detalló que el pasado 13 de mayo elementos de investigación ubicaron la zona de operación de los sospechosos en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Durante un operativo, fueron detenidas Andrea Yobana “N”, Virginia “N” y uno de los masculinos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Un día después, el 14 de mayo, autoridades estatales en coordinación con la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli capturaron al segundo hombre investigado. Al momento de su detención, presuntamente portaba diversas dosis de narcóticos.

Relacionan a detenidos con grupo delictivo “Los Morris”

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
La Fiscalía señaló que los cuatro detenidos podrían formar parte de un grupo delictivo autodenominado “Los Morris” (FGJEM)

Información obtenida por la Fiscalía señaló que los cuatro detenidos podrían formar parte de un grupo delictivo autodenominado “Los Morris”, presuntamente relacionado con robos violentos de vehículos en municipios como Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los sospechosos están implicados en otros delitos similares cometidos en la región.

Los detenidos fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedaron a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM recordó que las cuatro personas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.

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