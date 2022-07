El PAN condenó la “pobreza franciscana” de AMLO y que, al mismo tiempo, regale millones al régimen cubano

Mariana Gómez del Campo y Marko Cortés criticaron la administración de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) volvió a vapulear la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la supuesta incongruencia en su administración, esto al condenar la llamada “pobreza franciscana” que promueve el gobierno y que, al mismo tiempo, se permita otorgar dinero al cuerpo de médicos cubanos.

Primero, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, hizo uso de sus redes sociales para condenar el adelgazamiento del gasto público del gobierno federal y aseguró que esto es porque no le interesa el pueblo al que gobierna, sino que lo que le importa son “solo sus caprichos”.

“No le importa dejar a niños sin medicinas, ni invertir en proyectos que generen empleo, ni proteger el medio ambiente, ni que las mujeres caminen tranquilas en las calles. Pero insiste en el gasto lujoso”

El presidente del PAN aseguró que a AMLO sólo le interesan sus proyectos (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

Aunado a ello, Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, manifestó su aversión a “la llegada de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500 a México ya que la finalidad de estas misiones es esclavizar y explotar a las personas”.

Esto porque el gobierno federal anunció desde el pasado 9 de mayo que contrató a un cuerpo de médicos de Cuba con el objetivo de garantizar la salud en todos los rincones de México, particularmente en las comunidades apartadas de las grandes urbes o de difícil acceso por su condición geográfica.

En total, AMLO señaló que traerá 500 elementos provenientes de la isla del mar Caribe y, ante la duda planteada sobre el salario, señaló que ganarán lo mismo que promedia un médico mexicano: “¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Lo primero es convocar a todos los médicos de México, lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar a hospitales de zonas más apartadas”.

AMLO anunció la contratación de 500 médicos cubanos (Foto: EFE / José Méndez)

Sin embargo, esta postura fue mal vista por el PAN, quien ha etiquetado al personal de salud cubano como “supuestos médicos”, además de condenar esta práctica por parte de Cuba, ya que lo catalogan como un modelo moderno de esclavitud, pue sostienen que estas personas son explotadas por los jerarcas de su país.

De acuerdo con Gómez del Campo, el esquema de contratación del personal sanitario de Cuba implica un delito: trata de Personas. Esto porque no se contrata a personas libres, además de que en el caso de que decidan no regresar a la isla, se les aplica una ley de que por ocho años no pueden ver a su familia.

“En el apartado 23 del TMEC se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio”

El gobierno de México pretende terminar de garantizar la salud de los habitantes de las zonas más alejadas con el personal médico de la isla (Foto: AP)

Una vez planteado este problema, el PAN sostiene que la implementación del personal médico cubano involucra un gasto que no corresponde a la ahora llamada “pobreza franciscana”, antes “austeridad republicana”, pues el egreso del erario mensual para mantener a los 500 médicos será de 8 millones de pesos mensuales, aproximadamente, por lo que sostuvo que existe una agenda política innecesaria en el sistema de salud.

Finalmente, la diputada del PAN condenó que no existiera una homologación entre las certificaciones cubanas en medicina con las mexicanas, por lo que argumentó que el ejercicio de la medicina por parte del personal de Cuba constituye una ilegalidad, ya que los 500 trabajadores del sistema de salud de Cuba no cuentan con una cédula que los certifique para poder desempeñarse libremente en México.

“En términos de la Ley General de Salud, los médicos que prescriben una receta en nuestro país, están obligados a contar con una cédula profesional, que evidentemente los galenos cubanos no tienen, ni tampoco tienen sus estudios validados oficialmente en México, requisito indispensable para poder ejercer en nuestro país”

