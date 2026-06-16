Guacamole casero con bastones de zanahoria, pepino y apio: la botana saludable para ver el Mundial

Este platillo se preparan en menos de diez minutos con ingredientes llenos de vitaminas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guacamole casero combinado con bastones de zanahoria, pepino y apio reúne en un solo plato grasas saludables, fibra y micronutrientes que el cuerpo aprovecha de forma directa. La preparación es sencilla, no requiere cocción y puede integrarse a la dieta diaria sin complicaciones.

El aguacate es la base de este dip. Su contenido de ácidos grasos monoinsaturados —en particular el ácido oleico, el mismo presente en el aceite de oliva— contribuye a mantener el colesterol LDL en niveles adecuados. Combinado con las verduras de acompañamiento, el resultado es un snack completo que aporta energía sostenida sin picos de glucosa.

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El aguacate: lo que la ciencia dice sobre sus grasas

Las calorías del aguacate provienen de grasas no saturadas que generan saciedad prolongada, un mecanismo distinto al de los carbohidratos simples que disparan el apetito horas después de consumirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mitos más extendidos en torno al aguacate es que su alto contenido calórico lo convierte en un alimento que debe evitarse. La realidad es distinta. Las calorías que aporta provienen casi en su totalidad de grasas no saturadas, que el organismo metaboliza de manera eficiente y que generan sensación de saciedad por más tiempo que los carbohidratos simples.

El limón que se añade al guacamole no es solo cuestión de sabor. La vitamina C del cítrico potencia la absorción del hierro no hemo presente en el cilantro y protege la mezcla de la oxidación, que es lo que oscurece la pulpa del aguacate al contacto con el aire. Un chorrito basta para mantener el color verde y sumar antioxidantes.

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Zanahoria, pepino y apio: por qué estos tres ingredientes son los mejores aliados

La zanahoria aporta betacaroteno, precursor de la vitamina A, que el cuerpo convierte según sus necesidades. El pepino, compuesto en su mayor parte por agua, hidrata y suma potasio sin añadir calorías de consideración. El apio, por su parte, contiene compuestos antiinflamatorios y es una fuente de vitamina K, vinculada a la salud ósea y a la coagulación.

Zanahoria, pepino y apio ofrecen el crujido que normalmente aportan los totopos fritos, pero sin el sodio, los aceites refinados ni las harinas industriales. El intercambio no modifica la experiencia de comer guacamole.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos tres vegetales tienen en común una textura firme que los hace ideales para reemplazar los totopos de maíz fritos. Ofrecen el crujido necesario para disfrutar el guacamole sin la carga de sodio, aceites refinados y harinas que contienen los productos industriales. El intercambio es directo y no sacrifica la experiencia de comer.

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Cómo preparar el guacamole para que quede cremoso y no se oxide

La clave está en el punto de madurez del aguacate. Debe ceder ligeramente a la presión del pulgar sin hundirse del todo. Si está muy firme, el sabor será amargo y la textura, grumosa. Si está demasiado blando, la pulpa se oxida en minutos y el guacamole pierde presentación.

El molcajete es el utensilio tradicional y el más recomendable: tritura la fibra del aguacate de manera irregular, lo que genera una textura rústica que retiene mejor los demás ingredientes. La licuadora produce una pasta homogénea que, aunque funcional, pierde la personalidad del guacamole hecho a mano.

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El limón en el guacamole no es un detalle menor. Su vitamina C frena la oxidación de la pulpa del aguacate, potencia la absorción del hierro del cilantro y equilibra el sabor de la mezcla desde el primer momento de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de guacamole casero saludable

2 aguacates maduros

Jugo de 1 limón

¼ de cebolla blanca finamente picada

1 chile serrano sin semillas, picado (opcional)

Un puñado de cilantro fresco picado

Sal al gusto

1 jitomate roma sin semillas, en cubos pequeños

Preparación:

Parte los aguacates a la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con una cuchara. Coloca la pulpa en el molcajete o en un tazón y aplasta con un tenedor hasta obtener la textura deseada. Agrega el jugo de limón de inmediato y mezcla. Incorpora la cebolla, el chile, el cilantro y el jitomate. Sazona con sal y ajusta el limón al gusto. Sirve acompañado de bastones de zanahoria, pepino y apio cortados en tiras de unos 10 centímetros.

Para conservar el guacamole sin que se oxide, coloca el hueso del aguacate en el centro del tazón, cubre con plástico adherente en contacto directo con la mezcla y refrigera. Se mantiene en buen estado hasta por 24 horas.

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