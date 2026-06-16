“Memoria Luminosa IV” transforma Palacio de Bellas Artes con videomapping en CDMX

El espectáculo como celebración de la identidad capitalina La Ciudad de México convirtió la fachada del Palacio de Bellas Artes en un recorrido por 17 géneros musicales, desde el danzón hasta el reguetón, para celebrar los momentos cotidianos en que sus habitantes siempre encuentran un motivo para bailar. (Facebook Secretaría de Cultura Ciudad de México﻿)

La fachada del Palacio de Bellas Artes se convirtió en un lienzo de luz y sonido la noche del lunes 15 de junio, cuando se inauguró el videomapping “Memoria Luminosa IV: México, Ciudad que Baila”, un espectáculo gratuito que celebra 17 géneros musicales y rinde homenaje a los bailarines de la capital.

Las 12 funciones se distribuyen entre el 15 y este 16 de junio, con seis proyecciones por día, de 20:00 a 23:00 horas, cada media hora. La entrada es libre y el espectáculo se aprecia desde la explanada, sin necesidad de ingresar al recinto.

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La Secretaría de Cultura CDMX construyó el espectáculo como homenaje a la danza

Proyección monumental, luz, color y sonido transformaron el mármol blanco del Palacio de Bellas Artes en un lienzo vivo con el que la Secretaría de Cultura CDMX rinde homenaje a los bailarines y géneros musicales que definen la vida urbana de la capital. (@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la inauguración y dirigió unas palabras al público reunido frente al recinto. “Bienvenidos al videomapping que han construido con tanto amor nuestros compañeros y compañeras de la Secretaría de Cultura Ciudad de México. Un homenaje a Bellas Artes y a la danza”, expresó.

Brugada también convocó a los turistas que visitan la ciudad en el marco del Mundial de Fútbol 2026 a sumarse a la experiencia. “Aquí tendremos 12 funciones maravillosas que van a proyectar en esta piedra blanca música, danzón, mambo, salsa y música norteña”, agregó.

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El recorrido va del danzón, pasando por el ska y la electrónica

El proyecto Memoria Luminosa llega a su cuarta edición con 12 funciones gratuitas sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes, su escenario más ambicioso hasta ahora. (@ClaraBrugadaM)

El videomapping traza un recorrido por la historia musical de la Ciudad de México a través de géneros que han marcado la vida cotidiana de sus habitantes: danzón, chachachá, mambo, salsa, cumbia, vals, norteña, sinaloense, rock and roll, rock, ska, reggae, high energy, electrónica y reguetón, además de referencias a la música prehispánica.

Las imágenes muestran momentos en que la música y el baile aparecen en la vida de los capitalinos: los quince años, las fiestas patronales, el 15 de septiembre, los cumpleaños y las salidas nocturnas. El espectáculo abre con la frase: “¿Quieres conocer la Ciudad de México? Tienes que salir a bailar”.

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Entre las piezas que integran el programa figuran Nereidas, El Bodeguero, Mambo No. 5, La Boa de la Sonora Santanera, Sobre las Olas, Cumbia sobre el Río, La Chona, Gasolina y Cariñito, temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Las ediciones anteriores intervinieron el Zócalo y la Catedral Metropolitana

Memoria Luminosa llega a su cuarta edición con el Palacio de Bellas Artes como escenario. Las versiones anteriores del proyecto se realizaron en el Zócalo capitalino, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, recintos que también sirvieron de lienzo para intervenciones de proyección monumental.

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Las imágenes muestran momentos en que la música y el baile aparecen en la vida de los capitalinos. (@CulturaCiudadMx)

La elección de Bellas Artes suma a la propuesta el peso de uno de los edificios más reconocidos del país, cuya fachada de mármol blanco funciona como superficie para las composiciones de luz y color que acompañan cada género musical.

Con esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México posiciona el espectáculo dentro de la oferta cultural que la capital presenta a los visitantes durante el torneo mundialista, que concentra a turistas nacionales y extranjeros en distintos puntos de la metrópoli.

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El videomapping es una técnica de proyección que adapta imágenes en movimiento sobre superficies tridimensionales, como fachadas de edificios, esculturas o estructuras irregulares. A diferencia de una proyección convencional, el sistema mapea digitalmente la geometría del objeto para que las imágenes se ajusten con precisión a sus formas, relieves y ángulos. El resultado es una ilusión visual en la que la superficie parece moverse, transformarse o cobrar vida. Se usa en espectáculos culturales, conciertos, instalaciones artísticas y activaciones urbanas.